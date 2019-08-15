مال وأعمال

ورجح ديمبيك أن تتمثل استراتيجيته في إعادة توحيد أصوات الحزب المحافظ والمطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، للتخلص من حزب البريكست، والفوز بالانتخابات ضد أصحاب البقاء في الاتحاد الأوروبي، والموزّعين على نطاق واسع بين العديد من الأحزاب. ومن شأن هذا السيناريو أن يرفع مستوى التوتر بين لندن وبروكسل خلال فترة الحملة الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بسلفة الدعم. وبغض النظر عمّن سيفوز بالانتخابات، من غير المحتمل أن تتضح الأمور المرتبطة بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لاافتاً إلى أنه لا نرجّح الإعلان عنها رسمياً هذا العام، إلا أن الدخول في مرحلة الركود أصبح مسألة وقت فقط.

