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أكاديمية الشعر أصدرت «حالة شعر» للظفيري

شريف صالح
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الخميس 15 أغسطس 2019

أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية مجموعة شعرية نبطية للشاعر السعودي نواف التركي الظفيري، في حجم من القطع المتوسط في «162» صفحة ضمت 56 قصيدة تنوعت بين القصائد العمودية وقصائد التفعيلة.
تدور المجموعة الشعرية في فلك النص الشعري الشبابي الذي يتقاطع فيه الوجداني العاطفي بالتأملي المستمد من تجربة الشاعر وفلسفته في الحياة، وتصدّر الديوان قصيدتا مدح، الأولى في مدح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي. والقصيدة الثانية في مدح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتتميّز القصائد الـ18 التي انتهجت أسلوب التفعيلة بموسيقى هادئة وصور شعرية هي في خلاصاتها النهائية امتداد للنسيج الشعري الذي يستمد قوته ويناعته من نبض الهامشي والخافت والمتفرّد.
وأشاد الشاعر في تصريح له بمناسبة صدور المجموعة بالدور الكبير لأكاديمية الشعر ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالدعم الموصول للشعراء والأدباء والكتاب، وإبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب على مستوى الوطن العربي.
جدير بالذكر أن نواف التركي شارك في النسخة الثامنة من برنامج «شاعر المليون»، وحئيت قصائده بإشادة لجنة تحكيم المسابقة ومتذوقي الشعر النبطي.


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