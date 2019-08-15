علم ومعرفة

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الحادية عشرة من معرض العين للكتاب في الفترة من 24 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر في مركز العين للمؤتمرات.

يشهد المعرض خلال عشرة أيام مشاركة العديد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المحلية التي تعرض أحدث عناوين الكتب من مختلف الحقول المعرفية، مع تسليط الضوء على أهم التجارب الثقافية والأدبية للكتاب الإماراتيين، حيث يتضمن المعرض فعاليات يومية بحضور نخبة من المفكرين والكتّاب الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

يشارك في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض العين للكتاب نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور حول القضايا الفكرية المختلفة، وإحياء أمسيات شعرية وندوات نقاشية وتقديم عروض موسيقية من قبل مواهب محلية مميزة، كما يقدم «ركن الإبداع» برنامجاً تفاعلياً شيقاً للأطفال والناشئة بين سن 6 و12 عاماً. ولأول مرة في معرض العين للكتاب سيكون هناك ركن الرسامين والفنون.

ومن جانبه، قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بعد الإقبال الواسع الذي حققه معرض العين للكتاب العام الماضي من قبل الطلاب والمهتمين، يسعدنا تقديم نسخة موسعة من المعرض نرمي من خلالها إلى احداث تأثير أعمق على محبي القراءة والمعرفة، وذلك بتوفير منصة لأحدث الكتب والاصدارات للناشرين العاملين في الدولة، إلى جانب برنامج ثقافي غني، يفتح باب الحوار والتفاعل بين الكتاب والمثقفين والجمهور».

وأضاف غباش: «يشكّل معرض العين للكتاب عنصراً مهماً في المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي، حيث نعمل في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تمكين الوصول إلى المعرفة وتعزيز حب القراءة باعتبارها أدوات حاسمة في التنمية المجتمعية والفردية على حد سواء، كما أن المعرض يعد أحد الأحداث الثقافية التي تعكس نمو قطاع النشر في الدولة وازدهاره».

يُشار إلى أن معرض العين للكتاب هو فعالية محلية تفتح باب المشاركة حصراً للجهات العارضة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. ويستقبل المعرض الزوار مجاناً لحضور جميع نشاطاته وفعالياته.

