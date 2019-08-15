علم ومعرفة

عن دار العين للنشر صدر حديثاً بالقاهرة رواية «صخرة هليوبوليس» للروائي أحمد زغلول الشيطي الذي يعود مرة أخرى لعالمه الروائي بعد ما يقرب من 30 عاماً من روايته الأخيرة «ورود سامة لصقر» التي تحولت أخيراً إلى فيلم سينمائي حمل اسم «ورد مسموم» أخرجه أحمد فوزي صالح وعرض في أكثر من مهرجان سينمائي دولي وحصل على عدة جوائز. وقد أثارت الرواية لدى صدورها عام 1990 ضجة هائلة واعتبرها عدد من النقاد نقلة نوعية للرواية المصرية لما بعد نجيب محفوظ. يقول الشيطي إن رواية صقر ربما تعبر عن «الولد» الذي كتبها، ولد عانى اليتم مبكراً، وخرج للعمل وهو طفل صغير، لأن أسرته لابد أن تعيش ثم قرر أن يهاجر إلى القاهرة رغم أنه لا يملك مليماً في جيبه ولا يوجد من ينتظره هناك.

