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حذّر نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حافظ السبسي، الممثل القانوني لحزب «نداء تونس» من ان الوضع في البلاد بات خطيرا. كذلك دعا حافظ رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم. وقال السبسي الابن: «ان طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية تضمن للبلاد الأمن والاستقرار». فيما ذكّر الممثل القانوني لـ«نداء تونس» ان حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي كانت التزمت عدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها.

