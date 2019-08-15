عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت وسائل اعلام روسية ومواقع اخبارية دولية عن مفاجأة من العيار الثقيل سيقدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن نهاية العام الحالي، تتمثل في اقامة قاعدتين عسكريتين بحريتين لروسيا في ايران على شواطئ الخليج. وبحسب تقرير لقناة «سكاي نيوز» امس، فان محور المفاجأة هو اتفاقات وتفاهمات جديدة (تبقى تفاصيلها سرية) ابرمتها موسكو مع طهران. وبموجب هذه التفاهمات، وافقت طهران على منح ميناءين من موانئها في الخليج (بوشهر وشابهار) للكرملين. وتقول التقارير ان الكرملين سيستخدم الميناءين كقواعد لسفنه ومقاتلاته وغواصاته النووية، بحسب ترتيبات اجريت خلال الزيارة الأخيرة، التي قام بها قائد القوات البحرية العسكرية الايرانية الى موسكو. وخلال الزيارة، اتفق الطرفان على اطلاق اول مناورات عسكرية مشتركة في مياه الخليج، والتي ستتم بينهما نهاية العام الحالي وسيخلط هذا السيناريو، ان تحقق، عدة اوراق في المنطقة، لـ50 عاما، وهي مدة الاتفاق المبرم بين الطرفين. فهذا الاتفاق، سيمنح بوتين، وفق التحليلات، ورقة الحلم بموطئ قدم روسية على الشواطئ الدافئة، مما يؤسس لقاعدة تشابه تلك التي تحتفظ بها روسيا في حميميم في سورية. ورجحت التحليلات عدم تراجع الكرملين عن اوراقه العسكرية في الخليج لضمان مواجهة اقوى مع اوراق واشنطن. ونقلت بعض التقارير الروسية ان ايران حصلت على 250 مليار دولار مقابل هذه الصفقة التي يتجاوز ثمنها الحقيقي هذا الرقم بكثير بالنسبة للجمهورية الاسلامية. في غضون ذلك، كشفت مجلة تتابع اخبار عالم الطيران، عن ان واشنطن منحت قبل اشهر اذنا لشركة طيران فرنسية ايطالية تدعى ATR لتزويد ايران بقطع غيار لطائراتها المدنية، ما سيضمن مواصلة عمل الطائرات.

وذكرت Air Transport World، ان «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سمح لشركة ATR بتوفير قطع الغيار لشركة الطيران الايرانية». وقال متحدث باسم شركة الطيران ATR للمجلة ان الترخيص تم منحه في ابريل الماضي، لكن لم يتم الاعلان عن ذلك في وقت سابق. وبحسب المتحدث يسمح الترخيص بتصدير الأجزاء والأدوات واللوازم الآمنة وتحديث البرامج وتوفير التقنيات اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات الايرانية. وأضاف المتحدث ان صلاحية الترخيص تنتهي في الـ5 من ابريل من عام 2021. ووفقا للمجلة فان ايران تمتلك في الوقت الراهن 13 طائرة من طراز ATR 72-600 في اسطولها للنقل الجوي. وأشارت المجلة الى ان مصنع الطيران ابرم عقدا مدته 4 سنوات مع ايران في فبراير 2016، تقوم الأخيرة بموجبه بشراء 20 طائرة مدنية، تم تسليم 5 طائرات منها الى الخطوط الجوية الايرانية قبل فترة وجيزة من صدور العقوبات الأميركية ضد ايران العام الماضي. وكانت الشركة الأوروبية تأمل في الحصول على اذن لتسليم 7 طائرات اخرى، لكنها لم تحصل على الاذن المطلوب لذلك. وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق الشركات في العالم، بما في ذلك الطيران، من اي تعامل مع جهات ايرانية دون الحصول على اذن مسبق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

