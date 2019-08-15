عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: كشفت ايران امس عن تطور ايجابي متعلق بالمفاوضات مع الأوروبيين، وأكدت رفضها مشاركة اسرائيل في المهمة التي تدفع نحوها الولايات المتحدة بدعم بريطاني وتحفظ من العديد من الدول الغربية.

وأفاد مكتب الرئيس الايراني بأن المفاوضات مع اوروبا اصبحت جدية، دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن اوجه التقدم الحاصلة في مفاوضات الطرفين.

وبدت تصريحات مكتب الرئيس روحاني متفائلة بشأن مستقبل ونتائج هذه المفاوضات التي ظلت تراوح مكانها طيلة الفترة الماضية، حيث اشار بيان المكتب الرئاسي الى انه «يمكننا التوصل الى تفاهمات بشأن الاتفاق النووي».

وأضاف ان طهران «ستقدم دون شك على خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي اذا لم تتوصل الى اتفاق مع اوروبا». من جهة اخرى، نقل التلفزيون الرسمي الايراني عن الرئيس حسن روحاني قوله امس ان بمقدور ايران ودول الخليج الأخرى حماية امن المنطقة، دون وجود لقوات اجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية امنية اميركية في المنطقة. وقال روحاني ان اسرائيل هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن واشعال الحروب في المنطقة، وان اعلانها الاستعداد للمشاركة في ضمان امن المياه الخليجية «أمر سخيف».

وأكد ان اسرائيل غير قادرة على ضمان امن المياه الخليجية ولو استطاعت ذلك لضمنته لنفسها في المكان الذي توجد فيه، وأشار الى ان هدف اميركا من زيادة وجودها العسكري بالمنطقة هو ايجاد الفرقة ونهب ثروات بلدانها.

وبشأن العلاقة مع دول الخليج، قال روحاني ان ايران مستعدة دائما لتعزيز العلاقات مع اصدقائها خاصة دول الجوار، وانه يمكن للدول المشاطئة في الخليج حفظ الأمن والاستقرار عبر الحوار والانسجام.

