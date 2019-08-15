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أثينا - أ. ف. ب: سعى رجال الاطفاء اليونانيون امس الى احتواء حريق يدمر منذ اكثر من ثلاثين ساعة احد اهم المواقع المحمية للحيوان والنبات في جزيرة ايفيا حيث تتحدث السلطات عن «كارثة بيئية هائلة». ولم يسفر الحريق الذي يمتد على طول 12 كيلومترا عن سقوط ضحايا، لكنه ادى الى اخلاء اربع قرى في الجزيرة اليونانية الثانية في المساحة بعد كريت وتبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرق اثينا.

وقال حاكم المنطقة المنتهية ولايته كوستاس باكويانيس «انها كارثة بيئية هائلة في غابة صنوبر فريدة» كانت قد بقيت «سليمة» حتى اليوم.

والحريق الذي بدأ على حافة طريق امتد تحت تأثير هبات رياح الى الأحراج الكثيفة جدا والجافة في وسط الجزيرة، في منطقة محمية بسبب حيوانتها ونباتاتها البرية.

ودفع الحريق السلطات الى اخلاء قرى كونتوديسبوتي وماكريمالي وستافروس وبلاتانا في وسط الجزيرة، وكان يهدد مدينة بساخنا خلال الليل، حسبما ذكرت السلطات. وقال ثاناسيس كاراكاتزاس المسؤول في الدفاع المدني لوكالة الأنباء اليونانية «من بساخنا الى كونتوديسبوتي وماكريمالي، احترق كل شيء. من حسن الحظ انه لم يسقط ضحايا». كما عبر وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس عن ارتياحه لعدم اصابة اي شخص بجروح او مشاكل تنفسية تتطلب نقله الى المستشفى. وكتب في تغريدة ان سيارة اسعاف بقيت متمركزة في المنطقة في اجراء وقائي.

وقالت الادارة اليونانية للحرائق ان نحو مئتي رجل اطفاء يعملون في المنطقة تساندهم 75 آلية برية وتسع مروحيات وسبع طائرات لرش المياه. ويفترض ان تقدم لهم طائرة ايطالية من هذا النوع مساعدة قبل وصول طائرتين من اسبانيا وأخرى من ايطاليا.

وبطلب من اليونان، جند الاتحاد الأوروبي وسائله العملانية لمكافحة حرائق الغابات في اوروبا. وسجلت سلسلة حرائق في الأيام الماضية في اليونان حيث ارتفعت درجات الحرارة الى اربعين درجة مئوية.

