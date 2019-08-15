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بيروت - أ. ف. ب: تقدم الجيش السوري امس باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى بلدات ريف ادلب الجنوبي في شمال غرب سورية، حيث يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل الارهابية التكفيرية وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض.

ويكثّف الجيش السوري بدعم جوي روسي منذ نحو اسبوع عملياته القتالية في ريف ادلب الجنوبي، بعدما اقتصرت غالبية الاشتباكات منذ بدء التصعيد على المنطقة في نهاية ابريل على ريف حماة الشمالي المجاور لادلب.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «قوات النظام باتت على بعد اربعة كيلومترات من مدينة خان شيخون من جهة الغرب، بعد سيطرتها على خمس قرى صغيرة» موضحاً انه «لم تعد تفصلها عن المدينة الا اراض زراعية».

و»المرصد» هو الواجهة الاعلامية لجماعة «الاخوان المسلمين» ومقره لندن.

ومن جهة الشرق، تدور معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي «جبهة النصرة» والفصائل الارهابية الموالية لها، حيث تحاول وحدات الجيش السوري السيطرة على تلة استراتيجية تقع على بعد نحو ستة كيلومترات من خان شيخون. وقال عبد الرحمن ان المدينة «أصبحت عملياً بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب». ويمّر في المدينة طريق استراتيجي سريع، ترغب دمشق باستكمال سيطرتها على جزء منه يمر عبر ادلب ويشكل شرياناً حيوياً يربط بين ابرز المدن تحت سيطرة قواتها. وأفاد مراسلو فرانس برس عن حركة نزوح واسعة تشهدها مناطق الاشتباكات وتلك القريبة منها امس. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان «وحدات من الجيش تواصل عملياتها ضد ارهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها في ريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي».

ونقلت عن مصدر عسكري سيطرة الجيش على عدد من القرى في المنطقة.

ومنذ بدء الجيش تقدمه نحو ادلب ومحطيها، تعرضت خان شيخون لغارات كثيفة سورية وروسية، لم تستثن الأحياء السكنية والمرافق الخدمية، ودفعت غالبية سكانها الى الفرار، حتى باتت شبه خالية، بحسب مزاعم المعارضة.

وتسيطر «جبهة النصرة» المصنفة تنظيما ارهابيا دوليا على الجزء الأكبر من ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة. كما تنتشر فيها فصائل تكفيرية ومعارضة اقل نفوذاً.

وأوقعت المعارك بين الطرفين امس وفق المرصد 27 مسلحا من الفصائل التكفيرية مقابل 14 من عناصر الجيش السوري والقوات الرديفة.

ومنطقة ادلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر 2018، نصّ على اقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة الجيش والفصائل الارهابية. كما يقضي بسحب الفصائل اسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات التكفيرية من المنطقة المعنية. الا انه لم يتم استكمال تنفيذه.

وأرسى الاتفاق هدوءاً نسبياً، قبل ان تبدأ دمشق تحركهامنذ نهاية ابريل ردا على انتهاكات التتكفيريين وانضمت اليها روسيا لاحقاً، ما تسبب بمقتل نحو 820 مدنياً وفق المرصد، ودفع اكثر من 400 الف شخص الى النزوح، بحسب الأمم المتحدة. وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لاطلاق النار استمر نحو اربعة ايام، قبل ان تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة التكفيريين بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية.

