عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: نفت الحكومة المصرية وجود اي علاقة بين الانفجار الذي وقع في روسيا ويشتبه انه ناجم عن تجربة صاروخ نووي، وبين محطة مشروع محطة «الضبعة» للطاقة النووية في مصر الذي تبنيه روسيا.

جاء ذلك بعد آلاف التعليقات من مصريين عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، اعربوا فيها عن تخوفهم من قدرة روسيا على تنفيذ مشروع «الضبعة» بأمان.

وجاء في بيان نشرته صفحة الحكومة المصرية على «فيسبوك»، انه «بشأن ما اثير عن الحادث الذي تم في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، تؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء انه لا علاقة على الاطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما».

وأضاف البيان ان «محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 مترا على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3 وتتحمل تسونامي حتى 14 مترا، فضلا عن قدرتها على الاطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري». وتابع البيان بالقول ان محطة الضبعة «مزودة ايضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على 10 مليون مفاعل بالسنة. كما يحتوي على وسائل امان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة»، وأكد البيان ان «كل ما اثير من ربط هو في غير محله على الاطلاق ولا يعدو كونه مبالغات».

