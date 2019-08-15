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بغداد - الوكالات: قالت مصادر امنية عراقية ان الانفجار الذي وقع في معسكر الصقر جنوبي بغداد مساء الاثنين، نجم عن قصف نفذ من خارج المعسكر الذي يضم اربعة مقرات لألوية تابعة لقوات الحشد الشعبي، من بينها منظمة بدر وجند الامام وكتائب سيد الشهداء. وأدى الانفجار الى مقتل شخص واصابة ثلاثين آخرين.

وأكدت مصادر اخرى ان الانفجار داخل معسكر الصقر كان ناجما عن قصف جوي نفذته طائرة مجهولة. وذكرت مصادر امنية وشهود عيان ان طائرة مجهولة وجهت اكثر من ضربة على مخازن السلاح داخل المعسكر.

واستبعدت المصادر نفسها ان يكون الانفجار ناجما عن خلل فني وقع داخل المخازن التي كانت تضم كميات كبيرة من الصواريخ والقنابل التابعة لفصائل بالحشد الشعبي، وأدى تطايرها الى الخسائر البشرية المذكورة.

وعقب الانفجار، طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آل حيدر بحصر السلاح في يد الدولة وابعاد المعسكرات غير الرسمية الموجودة ضمن المناطق السكنية.

وشدد في بيان له على ان تتحمل الحكومة المسؤولية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بنقل هذه الأسلحة المكدسة الى خارج الأحياء السكنية، ليس فقط في بغداد وانما في جميع المحافظات.

ودعا آل حيدر الى استغلال حادثة التفجير لغلق جميع المعسكرات، وسحب ونقل الأسلحة الى معسكرات آمنة، وقال ان المعركة العسكرية انتهت ولا مبرر لتخزين اسلحة قريبا من المناطق السكنية.

