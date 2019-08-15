عربيات ودوليات

مظفر آباد (باكستان) أ ف ب: تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بالرد على أي عدوان هندي على القسم الباكستاني من كشمير. وقال خان ان الهند تهدف من مثل هذا الهجوم المتوقع الى تحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الانسان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من منطقة الهيمالايا.

وأكد أن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند قد تشن هجوما، وأن باكستان «مستعدة تماما للرد»، نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

وتوجه خان الى كشمير، أمس، في تحد للهند، وسط توتر بين البلدين بعد قرار نيودلهي الغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة.

وتأتي زيارة خان في مناسبة عيد الاستقلال وبعد أكثر من أسبوع على اصدار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي بالغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا. ورداً على تلك الخطوة، أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف الى وقف هذا القرار وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث «الأعمال غير المشروعة» التي تقوم بها الهند.

كذلك طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي، وفق ما يرى محللون.

ويخضع القسم الهندي من كشمير لاغلاق منذ أكثر من أسبوع مع ارسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات الى سريناغار، المدينة الرئيسية فيها، وبلدات أخرى وقرى مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والانترنت.

وفي أغسطس 1947، قسمت المستعمرة البريطانية السابقة الى دولتين مستقلتين، باكستان ذات الغالبية المسلمة والهند ذات الغالبية الهندوسية.

