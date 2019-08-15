عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات: وصل الى اسرائيل، أمس، مئات اليهود من شمال الولايات المتحدة الأميركية، وكان في استقبال القادمين الجدد في مطار «بن غوريون» الدولي وزير الاستيعاب في الحكومة الاسرائيلية الانتقالية، يوآ? غالنط، ورئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ.

وقال الناطق باسم مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامن نتانياهو، أوفير جندلمان، في بيان له ان «مئات المهاجرين اليهود وصلوا هذا الصباح الى اسرائيل من الولايات المتحدة واستقبلتهم في مطار بن غوريون الدولي قرينة رئيس الوزراء سارة نتانياهو».

وأضاف جندلمان: «كل عام يهاجر الى اسرائيل نحو 30 ألف شخص من كل أنحاء العالم، لأن اسرائيل هي موطن الشعب اليهودي ودولة رائدة توفر حياة حلوة لمواطنيها».

وذكرت قناة «13» الاسرائيلية ان «41 من القادمين الجدد سيتم دمجهم بشكل مباشر في صفوف الجيش الاسرائيلي لتأدية الخدمة العسكرية».

في غضون ذلك، دعا وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان، الى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، فيما استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هذه التصريحات.

وقال اردان في حديثه لاذاعة اسرائيلية: «أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل (الحرم القدسي)».

وأضاف أنه «يجب اتخاذ خطوات للوصول الى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا، لكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة».

ورحبت «منظمات الهيكل» بتصريحات اردان، فيما انتقدتها قوى يسارية مؤيدة للتعايش السلمي بين اليهود والفلسطينيين، مشيرة الى ضرورة احترام الوضع القائم.

ويأتي ذلك بعد يومين من مواجهات في المسجد الأقصى، الذي اقتحمه المستوطنون اليهود في عيد الأضحى، الأحد.

يذكر أن الوضع القائم في القدس ينص على أن ادارة الأوقاف الاسلامية في القدس هي المسؤولة عن ادارة المسجد الأقصى، وهي تحدد من يدخل ومن لا يدخل المسجد، وبأي طريقة يدخلون.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي بخصوص القدس. وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح القضاة أن اسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، عليها الايفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم.

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الاسرائيلي.

