عربيات ودوليات

رام الله الوكالات: التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الثلاثاء بـ37 عضوا من الكونغرس الأميركية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال اشتيه: «ان شعبنا الفلسطيني تواق للسلام، والرئيس محمود عباس بذل كل الجهود في لقاءاته الأربعة مع الرئيس الأميركية دونالد ترامب للوصول الى صيغة سلام عادلة وشاملة، لكن الادارة الأمريكية اتخذت خطوات أحادية متطرفة أدت الى قتل المسار التفاوضي والسياسي، خاصة بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس». وأضاف: «الادارة الأميركية باجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي، سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، والأونروا، وقامت بتشجيع الاستيطان». وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: «أي عملية سلام تحتاج الى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك اجراءات لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف، وأهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لانهاء الاحتلال». وأردف: «العملية السياسية السلمية بدأت في مدريد منذ 28 عاما، ولا يعقل حتى الآن أن لا يتم التوصل الى سلام، فعملية السلام تحتاج الى نوايا جدية، واسرائيل لا تمتلك هذه النوايا، والولايات المتحدة طرف متحيز لاسرائيل، والحل الأمثل بالنسبة لنا هو حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة دولة فلسطين، مع حل عادل للاجئين». وقال اشتيه: «الحوار في اسرائيل الآن هو بين معسكر ضم أراضي الضفة الغربية ومعسكر ابقاء الأمر الواقع، بينما معسكر السلام تآكل واندثر، فالاجراءات الاستيطانية الاسرائيلية هدفها تدمير حل الدولتين، وكذلك الحرب المالية على السلطة الوطنية من اسرائيل والولايات المتحدة، هدفها الرئيس دفع الفلسطيني ليقبل بصفقة القرن، ليصبح المال مقابل السلام، ولن نقبل بهذه المساومة».

