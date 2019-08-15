عربيات ودوليات

ويلينغتون الوكالات: ذكرت وسائل اعلام، أمس، ان المسلح المتهم بقتل 51 شخصا في نيوزيلندا أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، ما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتقول انه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط.

ونشرت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد»، صورة للرسالة المؤلفة من 6 صفحات، المرسلة من برينتون تارانت المتهم باطلاق النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند، ونشرت على موقع (4 تشان) الالكتروني للصور المثير للجدل. وذُكر أنها رد على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان، يقال انه يعيش في روسيا التي زارها قبل أربع سنوات.

وفي الصفحة الخامسة، يوضح تارانت آراءه السياسية العنصرية وتأثيراته ويعترف بأنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، والا فان الحراس سيصادرونها.

وحذر المتهم في الرسالة من «صراع كبير قادم»، واختتمها بالقول:»لا تنس واجبك تجاه شعبك».

وقال موقع (نيوزهب) الالكتروني ان آخر سطرين من الرسالة يمكن فهمهما على أنهما دعوة لحمل السلاح لكنه حجب ما كتب فيهما.

ودفع تارانت، وهو أسترالي، ببراءته من 92 تهمة تتعلق بالمذبحة التي ارتكبها في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش يوم 15 مارس، وسيحاكم في مايو 2020.

ونُقل عن أرديرن قولها للصحافيين في توفالو، حيث تشارك في منتدى جزر المحيط الهادي، «أعتقد أن كل نيوزيلندي كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء القضبان».

وأضافت «من الواضح أن هذا المتهم لديه هدف محدد تماما في ذهنه، فيما يتعلق بنشر آرائه، لذا كان ينبغي أن نكون مستعدين لذلك».

ويُسمح للسجناء بارسال وتلقي رسائل ويمكن للمسؤولين بالسجن حجبها في ظروف معينة فقط.

وقالت ادارة الاصلاحيات في نيوزيلندا في بيان نقلته الصحيفة «أدخلنا تعديلات على ادارة بريد هذا السجين لضمان أن تكون اجراءاتنا القوية فعالة».

