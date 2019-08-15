عربيات ودوليات

واشنطن أ ف ب: تعرض رئيس ادارة الهجرة الأميركية بالوكالة، كين كوتشينيللي، للانتقاد الشديد، بعد تلاعبه بكلمات القصيدة الشهيرة للشاعرة الأميركية، ايما لازاروس، المنحوتة على لوحة مثبتة عند قاعدة تمثال الحرية. فعندما سئل كوتشينيللي، خلال مقابلة على الاذاعة العامة الوطنية (ان بي آر)، عندما كانت قصيدة لازاروس «النَصَب الجديد» هي جزء من الأخلاقيات الأميركية، أجاب بالقول: «تعالوا الي أيها المتعبون والفقراء، الذين يستطيعون الوقوف على أرجلهم، ولن يتحولوا الى عالة على الحكومة».

لكن القصيدة الأصلية لا تتطرق الى الاكتفاء الاقتصادي لدى المهاجرين، اذ تقول كلماتها «تعالوا الي أيها المتعبون والفقراء والجموع الحاشدة التواقة الى استنشاق الحرية، والبائسون المهملون الذين يملأون الشطآن». وتلاعب كوتشينيللي بكلمات القصيدة في معرض مناقشته القوانين الجديدة لادارة الرئيس دونالد ترامب، التي تهدف الى منع اعطاء الاقامة الدائمة «الغرين كارد» والجنسية الأميركية للمهاجرين، الذين يتلقون هبات غذائية ورعاية صحية وتقديمات اجتماعية أخرى.

وكان المرشحون الديموقراطيون للرئاسة من أوائل الذين تناولوا تعليق كوتشينيللي بالنقد.

فكتبت السيناتور اليزابيث وارن على «تويتر»: «قيمنا محفورة بالصخر على تمثال الحرية. لن يتم استبدالها، وسأحارب من أجل هذه القيم ومن أجل مجتمعات مهاجرينا». بدورها قالت السيناتور كامالا هاريس على «تويتر»: «دعوني أكون واضحة: الولايات المتحدة ستكون دائما مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين، بغض النظر كم يملكون من المال». أما الرئيس الأميركي فقد أجاب عندما سئل عن تعليقات كوتشينيللي: «الأمر يتعلق بأميركا أولا. لا أعتقد أنه من الانصاف أن نجعل دافع الضرائب الأميركي يدفع كي يأتي الناس الى الولايات المتحدة».

