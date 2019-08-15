آخر النهار

تلقت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، اتهامات بـ «التحريض على حرب نووية» بين بلادها وباكستان، بسبب التعليقات التي أدلت بها، وسط التوترات المتفاقمة بين الدولتين.

وجاءت الاتهامات الموجهة لـ «شوبرا»، خلال لقاء نظم لها مع جمهورها على هامش مؤتمر خاصة بمستحضرات التجميل، في لوس أنجلوس الأمريكية.. وقامت إحدى الحاضرات وأمسكت بالميكروفون لتصب هجومها على بريانكا ، إذ قالت لها: «لقد كان من الصعب سماعك وأنت تتحدثين عن الإنسانية، لأنني كجارة باكستانية، أعرف أنك منافقة قليلا». واستشهدت المتحدثة في حديثها بتغريدة كتبتها شوبرا عبر حسابها على «تويتر» وجاء فيها عبارة تعني «النصر للهند».

