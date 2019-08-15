آخر النهار

ضمن فعاليات مهرجان «سوق عكاظ» الذي يقام في المملكة العربية السعودية شارك الفنان عبدالعزيز الصايغ بمسرحية «حدث في عكاظ» ويشارك في البطولة كلا من محمد فايق وعبدالرحمن الصايغ وهي من تأليف خلف العنزي واخراج عبدالعزيز صفر

وتاتي هذه الفعالية ضمن العديد من الفعاليات والانشطة المقامة من خلال برنامج شبابي وثقافي متنوع حيث يعتبر سوق عكاظ أكبر ملتقى لإلقاء ونظم الشعر ويهدف إلى إحياء الفنون والحرف التراثية في المملكة.

وقد صرح الفنان عبدالعزيز الصايغ قائلا تعتبر هذه المشاركة الاولى لي ضمن فعاليات سوق عكاظ حيث وجدنا التفاعل من قبل الجمهور وكان الحضور لافتا لاسيما ان المعرض الكويتي المشارك يعتبر ضمن التقارير الصادرة بانه من اكثر المعارض الذي شهد اقبالا عليه بالاضافة الى وجود فرقة موسيقية مشاركة وتشارك معهم المطربة بشاير وجاسم السعد وخالد السلطان ومجموعة اخرى

واما عن العمل المسرحي المشارك فقد قال : هي تتحدث عن المقارنة بين الموجود في الكويت والسعودية عبر وجود شخصيات تمثل كلا من المؤلف والمخرج والمنتج والبحث بينهم عن كيفية تمثيل الكويت في فعالية وتحدث المواجهة بينهم عندما يطرح كل شخص بينهم فكرة معينة لا تجد القبول عند الاخر في ظل وجود موعد محدد لعرض المسرحية وبعدها تتوالى الاحداث في جو كوميدي وتمثل الكويت خير تمثيل ويتطرق الى علاقة الاخوة والمحبة والتقدير فيما بينهم.

