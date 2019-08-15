آخر النهار

ضمن مهرجان صيفي ثقافي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تقدم مسرحية عودة ريا وسكينة على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في الثامنة والنصف مساء يومي الأربعاء والخميس 21 و22 من الشهر الحالي.

المسرحية قدمت عروضها داخل وخارج الكويت بنجاح كبير ويشارك في بطولتها كل من هيا الشعيبي ريا وإلهام الفضالة سكينة، ويحافظ العمل على الحدوتة المعروفة لكن بمعالجة كويتية مختلفة حيث شارك داود حسين في دور مرشد سياحي وهي شخصية ليست في القصة الأصلية، ولعب خالد البريكي وثامر الشعيبي دوري ضابطي شرطة. والمسرحية من تأليف هيا الشعيبي وإخراج ثامر الشعيبي.

