إضاءات

استقر المطرب مصطفى قمر على طرح البومه الجديد «ضحكت ليا» منتصف اغسطس الحالي، بعد انتهاء أيام عيد الاضحى، حيث يعود مصطفى لسوق الكاسيت من خلال هذا الالبوم بعد غياب استمر لما يزيد عن خمسة أعوام. مصطفى طرح منذ أيام أغنية «س من الناس» كنوع من الترويج للألبوم، وحققت الأغنية ردود أفعال لا بأس بها على مواقع السوشيال ميديا. ويتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحمدي صديق ومحمد يحيى ورضا زايد وتوما». جدير بالذكر ان آخر البومات مصطفى قمر كان بعنوان «أنا مطمن» عام 2014 .

