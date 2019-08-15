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ما بين بوليوود وهوليوود يتم تصنيع «الخيال» التجاري الأكثر شعبية في العالم. ومازالت «هوليوود: بتاريخها وأساطيرها وأيقونتها هي القوى العظمى في مملكة السينما، حيث تحقق أفلامها إيرادات هائلة جدًا لا مثيل لها.

وقبل أسابيع قليلة اشتدت المنافسة بين فيلمين شهيرين على قمة الأعلى دخلًا في تاريخ السينما، وهو المقعد الذي ظل محجوزًا طيلة عشر سنوات لفيلم «آفاتار» 2009، للمخرج جيمس كاميرون، بإيرادات بلغت نحو 2.8 مليار دولار.

تربع «آفاتار» منفردًا بهذه القمة، وبفارق مريح عن منافسه فيلم «تايتانيك» 1997، للمخرج نفسه. لكن «أفينجرز: نهاية اللعبة» 2019 لشركة «مارفل» كان له رأي آخر، ونجح قبل أيام في تصدر قائمة الأعلى دخلًا بوصوله إلى رقم 2.9 مليار دولار، في غضون أربعة أشهر، ومازال بإمكانه بسهولة تخطي سقف ثلاثة مليارات. الفيلم مدته ثلاث ساعات، وشارك في تمثيله كوكبة من النجوم أمثال: كريس هيمسوورت، مارك رافالو، كريس غيفانز، جوش برولين، روبرت داوني جونيور، صامويل جاكسون، سكارليت جوهانسون، ودون تشيدل. وإخراج الأخوين أنتوني وجو روسو.

وسعت من خلاله «مارفل» إلى تجميع كل أبطال قصصها المصورة الشهيرة والمحببة للملايين خصوصًا من الأطفال والمراهقين والشباب. وكأنه جزء وداعي للسلسلة الشهيرة.

أما عن بقية الأفلام الأعلى دخلًا والتي تتراوح إيراداتها ما بين مليار وملياري دولار فتشمل على الترتيب: «حرب النجوم: القوة تنهض» 2015، «المنتقمون: الحرب اللانهائية» 2018، «العالم الجوراسي» 2015، «المنتقمون» 2012، «الغضب 7» 2015، «المنتقمون: عصر ألترون» 2015، و«النمر الأسود» 2018 ومن المركز العاشر إلى الثلاثين سنجد سلاسل وأفلاماً مثل «حرب النجوم» و«هاري بوتر» و«قراصنة الكاريبي»، و«الأسد الملك»، و«أليس في بلاد العجائب»، و«سيد الخواتم».

ملاحظات

ثمة ملاحظات تتعلق بضخامة الإيرادات، أولها أن معظم الأفلام التي اكتسحت المراكز المتقدمة تم إنتاجها في السنوات العشر الأخيرة، وهذا يعني أن «السوشيال ميديا» وفرت منصات ممتازة للدعاية والتسويق، لم تكن متوفرة من قبل.

الملاحظة الثانية تتعلق بالتطور التكنولوجي والتقني أسهم في إنجاز شرائط باهرة بصريًا، من ناحية الإيقاع والموسيقى والتصميم الغرافيكي، والشاشات ثلاثية الأبعاد، من ثم أصبح المتفرج بنفس سعر التذكرة يشاهد أعمالًا شديدة الإبهار.

ثالث الملاحظات تخص طبيعة قصص الأفلام، فمعظمها ذو طابع أسطوري وتخييلي، سواء أكانت مأخوذة من أساطير قديمة، أو خيال علمي، أو أجواء السحر والمغامرات، وكائنات القصص المصورة ذات القوى الخارقة.

فنحن أمام أعمال تُعطى الأولوية للمغامرة جامحة الخيال، والسفر بجمهورها إلى عوالم غامضة ومدهشة. وهو ما يناسب الشريحة الأكبر لمرتادي صالات السينما من الشباب والمراهقين، حتى وإن تضمنت هذه الأفلام بعض الخطوط الدرامية الرومانسية. كأن ثمة توليفة باتت واضحة المعالم لصناعة فيلم قابل للمنافسة على صدارة الإيرادات.

أكبر الأسواق

رابع الملاحظات تتعلق بمؤشرات أسبوع الافتتاح، حيث يمكن بسهولة توقع مسار الإيرادات وفقًا لمردود الأسبوع الأول، ففيلم «الأفنيجرز» مثلًا تجاوز المليار في أسبوعه الأول. وتتوقف البداية الرابحة على سوقين مهمين هما: الصين، وأميركا الشمالية (أميركا وكندا).

الملاحظة الخامسة أنه لا يمكن حساب الإيرادات بمعزل عن التكلفة الإنتاجية، فعلى سبيل المثال تكلف «افينجرز: نهاية اللعبة» نحو 356 مليون دولار، ليصبح بذلك ثالث أغلى فيلم من ناحية الكلفة.

أما سادس ملاحظة فتتمثل في التعقيدات المتعلقة بالإيرادات، فمع التطور التقني الهائل، لم تعد الأرباح قاصرة على عائدات شباك التذاكر، فهناك أيضًا منصات عرض متنوعة جدًا مثل «يوتيوب» و«نتفلكس»، حيث جمهور الهواتف الذكية، إضافة إلى استثمار الأفلام في القصص المصورة، وألعاب الفيديو جيم، والدعاية، والقنوات مدفوعة الأجر. أي أن ثمة سيلًا من الأرباح غير المباشرة، موازية لأرباح شباك التذاكر، ربما تفوقها أهمية.

حساب التضخم

الملاحظة السابعة تتعلق بحساب التضخم بمرور الزمن، فتكاليف الإنتاج والأرباح بمنطق سنة 1930، تختلف جذريًا عن عام 2020، فلو أعدنا تقييم الأعمال القديمة مع احتسام التضخم حتى العام 2016، ستكون القائمة مغايرة إلى حد كبير، حيث يتصدرها فيلم «ذهب مع الريح» بإيرادات تقدر بأكثر من 3.6 مليارات دولار (بسعر السوق حاليًا)، كما ستظهر أفلام أخرى لا وجود لها في القائمة الأولى مثل: صوت الموسيقى، ودكتور زيفاغو للنجم عمر الشريف، و«الوصايا العشر» بأرباح تعادل حوالي 2.5 مليار دولار.

ثامن الملاحظات تتعلق بالشركات التي تقف وراء هذه الأفلام والسلاسل مثل «عالم مارفل» التي حققت إيرادات عبر عشرين فيلمًا تقترب من سقف 900 مليار دولار، وهم رقم بالغ الضخامة، أما الشركة المنتجة لسلسلة «حرب النجوم» فحققت أرباحًا تصل إلى 840 ملياراً، بينما الشركة التي تقف وراء سلسلة «جيمس بوند» حققت عبر 26 فيلمًا حوالي 270 مليار.

أما تاسع وآخر الملاحظات فهي اختفاء معظم أفلام الجوائز والمهرجانات مثل الأوسكار وكان والغولدن غلوب، من هذه القوائم. وكأن ما يرضى عنه عموم الجمهور لا علاقة له بما يُرضي النقاد والمحكمين والقائمين على الجوائز.

السينما العربية

للأسف المقارنة بين السينما العربية والأميركية ـ على صعيد الإنتاج ـ ستبدو ظالمة ومضحكة في آن، فإذا كنا نتحدث عن ثلاثة مليارات دولار، فأعلى قوائم السينما المصرية ـ الأولى عربيًا ـ تتحدث عن سبعين مليون جنيه أي ما يزيد قليلًا عن أربعة ملايين دولار فقط! والأفلام المعلن أنها تناهز هذا الرقم هي: كازبلانكا، والبدلة، والممر، وحرب كارموز.

كما يدور لغط شديد جدًا، حول اعتبار تلك الأفلام هي الأعلى دخلًا في تاريخ السينما على الإطلاق، فهي مغالطة هدفها الدعاية ليس إلا، لأنها لا تأخذ في الحسبان معدل التضخم، كما هو معمول به في هوليوود. لأن قيمة الجنيه حاليًا أقل من نصف قيمته قبل عشر سنوات فقط.

من ثم فلو أعدنا تقييم الأرباح مع وضع التضخم في الاعتبار، سنجد أن أفلامًا سابقة حققت إيرادات أكبر مثل: «صعيدي في الجامعة الأميركية» 1998، أكثر من 140 مليون جنيه، «همام في أمستردام» حوالي 130 مليون جنيه، و«اللمبي» حوالي 115 مليون جنيه.

كذلك من الضروري عند التقييم وضع الكلفة الإنتاجية في الحسبان، وأسعار التذاكر، وأسابيع العرض، والقوة الشرائية وقت عرض الفيلم.

لكن للأسف تفتقر السينما العربية لهذه النوعية من الدراسات الاقتصادية والإحصائية، لذلك تضاربت الأقوال والتخمينات، فمثلًا يرى البعض أن فيلم «أبي فوق الشجرة» هو الأعلى إيرادات، مشيرًا إلى استمرار عرضه حوالي 78 أسبوعًا، وهو رقم غير مسبوق، فيما يشير البعض إلى استمرار عرضه لحوالي 35 أسبوعًا. كما تشير تقارير إلى أفلام أخرى حققت نجاحًا لافتًا خصوصًا «خلي بالك من زوزو» عام 1972 و«غزل البنات» للريحاني عام 1949 لكن الأرقام الاقتصادية تفتقر إلى الدقة.

والملاحظة المهمة أن معظم التقارير التي تشير إلى الأفلام الأكثر إيرادات في العقود الثلاثة الأخيرة، تخلو تقريبًا من أفلام عادل إمام رغم أنه الظاهرة الكوميدية الأنجح والأكثر استمرارًا في شباك التذاكر.

وإذا كانت السينما الأميركية اعتمدت على المغامرات والقصص الأسطورية والتقنيات عالية الإبهار، والميزانيات الضخمة التي تناهز أربعمائة مليون دولار. فإن السينما المصرية عمومًا تفتقر إلى كل هذا، فلا توجد تقنية عالية، ولا إنتاج ضخم، ولا قصص مغامرات مغرقة في الخيال، لأنها ارتكزت غالبًا على نجومية بطل كوميدي يستعرض بلاهته في مواقف ومفارقات ساخرة، وهو ما حدث لبضع سنوات مع محمد هنيدي، ومحمد سعد «اللمبي»، وحتى مع عادل إمام نفسه وإن كانت أفلامه أكثر قيمة على مستوى الكتابة والتنفيذ، وصولًا إلى فيلم الريحاني نفسه «غزل البنات» الذي قدم توليفة تمزج بين الكوميديا والرومانسية والغناء.

أي أن الكوميديا كانت الخيار الأول لجمهور السينما العربية والمصرية، وبدرجة أقل جدًا نجحت أفلام رومانسية أشهرها «أبي فوق الشجرة» و«خلي بالك من زوزو»، وبعض أعمال الأكشن مثل «حرب كرموز» و«الممر».

وفي الأخير، أيًا كان الفيلم المصري الأعلى إيرادات، فهو أقل من أجر نجم واحد من المشاركين في أحد أفلام هوليوود التي أشرنا إليها!

