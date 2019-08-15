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من المنتظر أن يعرض فيلم «مختار»، وهو أول فيلم سعودي يُصوّر في السعودية ومصر وإيطاليا، في دور العرض السعودية، إذ إن فكرة فيلم «مختار» تدور حول رحّالة سعودي صاحب أشهر قناة يوتيوبية عن السفر والترحال، يعرض في كل حلقة قصة مثيرة من البلد الذي يزوره حتى أكمل 99 قصة، وبقيت له آخر قصة في سلسلة (100 قصة مع غريب) ويلتقي الرحالة بأشخاص من أديان وأعراق مختلفة عنه في سفرته الأخيرة ليخرج منها بالقصة 100، الفيلم غني بالحوارات والتعايش مع مختلف الديانات، ويهدف الفيلم إلى نقل صورة سامية للشاب السعودي المعاصر الذي يدعو إلى الوسطية ونشر قيم التسامح مع الآخرين، والفيلم السينمائي من إنتاج سعودي، من نواحي الفكرة وكتابة السيناريو والموسيقى والتمثيل. فيما سيطلق مشروع في المملكة في المستقبل القريب لتطوير الكادر السعودي في مجال صناعة الأفلام تحقيقاً لرؤية 2030 في تمكين الشباب السعودي في مجال صناعة السينما السعودية، من تلك المشروعات مشروع «انترتينمنت اكسبيرينس» وهو مشروع سينمائي تفاعلي يبدأ بالكادر المحلي وينتهي بإنتاج فيلم سينمائي طويل من صنع الجمهور، يعمل المشروع على استقطاب المواهب المحلية في مجال صناعة الأفلام بغض النظر عن العمر وسنين الخبرة وتجميعها على منصة إلكترونية لتصبح إحدى منصات التواصل الاجتماعي المختصة بمجال صناعة الأفلام، ومن ثم تُفعل المواهب المسجلة سنوياً من خلال مبادرة «فيلم من صناعة الجمهور» إذ تتشكل فرق إنتاجية من أعضاء المنصة لإنتاج فيلم سينمائي بأعلى المعايير، والمشروع على سبع مراحل مدتها 36 أسبوعاً بقيادة فريق ملهم مكون من أبرز نجوم السينما في مجالاتها المختلفة.