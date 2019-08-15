آراء

كالعادة لم يكتف كثير من العاملين في جهات الدولة بالعطلة الرسمية الممنوحة من الدولة بمناسبة عيد الأضحى بل قاموا بتمديدها بالحصول على اجازات مرضية ودورية أو بالتغيب بلا إذن حيث كان لافتا نسبة الغياب الكبيرة في وزارات الدولة في أول دوام عقب العطلة أمس، حيث خلت كثير من المكاتب من الموظفين وتضاعفت اعداد الحاصلين على اجازات مرضية ودورية.

إن ديوان الخدمة المدنية وبعد هذا الإهمال الجسيم من قبل الموظفين وتعمدهم الغياب عن العمل وتعطيل مصالح الناس يجب أن يطبق على هؤلاء المتغيبين قرار ديوان الخدمة المدنية حيث يعتبر يوم غياب ويخصم من الراتب.

ففي مناسبات سابقة أصدر ديوان الخدمة تعليماته لجميع الوزارات بضرورة مراقبة دوام موظفي الدولة عقب الاجازات وبعد العودة في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذه الايام بعد الاجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف ولكن يتضح انه لا حياة لمن تنادي فمهما تصدر من قرارات ومهما تكون هناك من تهديدات للموظفين المتغيبين الا ان بعض موظفي الدولة يحتاجون الى قوانين رادعة لمنع مثل تلك المهزلة التي تحدث كل عام.

فديوان الخدمة كان يهدف من تلك الاجراءات إلى الحد من حالات الغياب لموظفي الدولة التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء اجازة الموظفين وعودتهم الى اعمالهم لانهاء معاملاتهم.

وسؤالنا الآن إلى ديوان الخدمة المدنية هل قمتم بعمل احصائية لهؤلاء المتغيبين وبالتالي القيام بمعاقبة هؤلاء على تراخيهم واهمالهم بالطبع لا.

إن قرار الخدمة المدنية في الكويت بجعل يومي الاربعاء والخميس يوما عمل قرار خاطئ الى حد كبير فديوان الخدمة يعلم جيداً ان اغلب وزارات الدولة ستكون في غياب تام لموظفيها ومع ذلك فهو اصر على ان يكون يوما الاربعاء والخميس يومي عمل وبالتالي كانت هناك نسبة غياب هائلة في معظم دوائر الحكومة مما يؤكد ان هناك اهمالا في الضبط والربط والقرارات التي يجب أن تصدر مزيلة بعقوبات لمن لا يطبقها. وبالتالي يجب أن تكون هناك عقوبات مشددة على أي موظف يتغيب عن عمله دون عذر مقبول في أول دوام بعد الاجازة وذلك حتى يكون هذا الاجراء رادعا لعدم تكراره مرة أخرى.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

