آراء

اترك بصمة تتحدث عنك في كل مكان وفي أي زمان وتظل عالقة في الأذهان لا يمحوها النسيان، اترك بصمة تتحدث عنك أثناء غيابك.

بين أقاربك وجيرانك بين أصدقائك وأحبائك، اترك بصمة أثناء وجودك خارج وطنك في غربتك وترحالك. تتحدث عن رحلة كفاحك، اترك بصمة في مكان عملك من خلال تميزك وإبداعك، تعبر عن معدنك وأصلك، اترك بصمة تؤكد أنك كنت الأفضل والأكفأ والأجدر بالثقة الممنوحة لك، ممزوجة بكل شيء جميل من عناوين الزمن الجميل، اترك بصمة لكي يتذكرك الناس بالخير دائماً، كيف تترك بصمة مؤثرة في حياة الأخرين وكيف تجعلهم مندهشين بما قمت به؟

لا تتردد في مساعدة من يحتاج لك ولا تجعل أحداً من حولك يشعر بالضيق أو الحزن، لا تتصرف تصرفات خارجة عن النص ولا تكن أحمقاً أو مغروراً أو متكبراً وإذا كنت قادراً على العطاء فامنح المحتاجين ما ينقصهم فهم بحاجة إلى أن تمد لهم يد العون وابتسم في وجوههم ابتسامة صادقة نابعة من القلب، دعهم يشعرون بوجودك بالقرب منهم، كن مخلصاً في عملك وفياً لوطنك صادقاً في قولك مميزاً في تصرفاتك، شارك من حولك في أحزانهم وأفراحهم، كن نصوحاً لمن يخطئ منهم. كن على خلق رفيع، كن عزيز النفس، كن متواضعاً وشاكراً وحامداً وعادلاً وأميناً، كن شجاعاً وصبوراً ورحيماً وكريماً.

ثق تماماً أن كل هذه العناوين المؤثرة سوف تترك بصمة رائعة وخالدة تتوارثها الأجيال القادمة من بعدك فما أكثرهم الذين أعلنوا عن تواجدهم في حياتنا وانهم بالقرب منا ورحلوا دون أن نشعر بهم أو نتذكرهم، كن حريصاً على ان يتذكرك الناس بالسيرة العطرة من خلال بصمة تظل ساكنة في الوجدان.. اترك بصمة.

