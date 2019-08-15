آراء

لقد كانت فرحتي كبيرة بحصولي على إجازة قيادة سيارة خاصة كويتية.. فرحة تكاد تعادل فرحة حصولي على الليسانس.. من الجامعة.. فأردت شراء سيارة، تناسب دخلي كمدرّس حديث.. فأشار عليّ بعض الزملاء لشراء سيارة قديمة.. بينما اقترح البعض الآخر شراء سيارة جديدة - من الوكالة - ولكل فريق من الفريقين حجته المقنعة بالنسبة لغشيم سيارات مثلي:

فالفريق الأول يقول لا تشتر سيارة قديمة..؛ لأنك لا تستطيع مجاراة رجال الكراجات الجشعين .. في كلفة التصليح.. إن كان هناك تصليح.

والفريق الثاني يقول لا تشتر سيارة جديدة، لأن معنى شرائك سيارة جديدة.. أنك ستشتغل ثلاث سنوات.. هباء... وأنت على وجه زواج.. وما أدراك ما كلفة الزواج في الكويت.. وأهلك لم يعلموك لتشتري سيارة... تظل تدفع لها ثلاث سنوات كاملات.

والأدهى ان كل فريق ينقسم فيما بينه إلى فرق.

فالفريق المؤيد لشراء سيارة قديمة.. يختلف فيما بينه، حول ، نوعية السيارة وحجمها وقيمة الأقساط ومدة التأمين واللون وحتى عدد الأبواب..!

فوقعت في حيرة من أمري..بصرت ونجمت كثيرا.. واحترت..

.. واتعبت عقلي في التفكير.

والسبب أنا .. وليس الناس من حولي.

فعيبي أنني أنسى بعض ما تعلمته.. من اساتذتي الأفذاذ .. في الجامعة ..فلو تذكرت النصيحة التي رواها لي أحد أساتذتي الجهابذة ..في الجامعة .. على شكل حكاية، لما تعبت وتوهقت.. وحرت..وبصرت ونجمت .. كثيرا..

لقد روى الأستاذ الفاضل.. ان أحد الشبان سأل رجلا مرموقاً في العالم عن نصيحة يأخذ بها ليصبح مثله رجلاً مرموقاً.. ناجحاً.. فردّ الرجل: يا أيها الشاب أنا لا أستطيع أن أنصحك ؛ لتنجح أو تعظم في الحياة.. ولكنني أستطيع أن أقول لك قولاً لو أخذت به فستفشل في حياتك الخاصة والعامة.

ولن تكون لك قائمة.. ولا واقفة..بين الناس.

قال الشاب: وما هو يا سيدي؟

قال الرجل المشهور: حاول أن ترضي جميع من حولك من الناس .. شاور كل من يصادفك في طريقك ..في شؤونك الخاصة ..عندها ستفشل في حياتك وتضيع.. وتذوب شخصيتك، ولن يكون لك حول ولا طول في الحياة أبدا.

من ذاكرتي القديمة

عام1978- الكويت

