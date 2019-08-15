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وطن النهار

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الكويت عزت الصين


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (ليكيما) الذي ضرب عدة مقاطعات ومناطق شرقي الصين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.


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