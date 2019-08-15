loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية

صباح الخالد استقبل المهنئين بالعيد


استقبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله المهنئات والمهنئين من مساعدي وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المتواجدين في البلاد ومنتسبي وزارة الخارجية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الخالد خلال الاستقبال عن تمنياته للجميع بأن تعاد عليهم هذه المناسبة السعيدة بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلدنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة