وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله المهنئات والمهنئين من مساعدي وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المتواجدين في البلاد ومنتسبي وزارة الخارجية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الخالد خلال الاستقبال عن تمنياته للجميع بأن تعاد عليهم هذه المناسبة السعيدة بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلدنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

