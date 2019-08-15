وطن النهار

شارك وفد من ديوان المحاسبة في الاجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي للانتوساي الذي عقد خلال الفترة 6-9 اغسطس2019 في مدينة بانكوك- مملكة تايلاند، وضم وفد الديوان المشارك كل من مهندس اختصاصي رئيس بادارة الدعم الفني رانيه العجيري ومدقق مساعد بادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية هدى المطيري.

وقالت رانيه العجيري ان هذا الاجتماع يعد بمثابة منتدى لتبادل المعرفة والخبرات لآخر مستجدات قضايا التدقيق البيئي للأجهزة العليا للرقابة، حيث استضاف متحدثين ومتخصصين في مجال التدقيق البيئي لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا البيئية، كما استعرضت الأجهزة العليا للرقابة بعض تجارب التدقيق. وأضافت العجيري انه تمت المصادقة على منتجات مجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي (WGEA) بموجب خطة العمل 2017-2019، ومناقشة مسودة خطة العمل القادمة للمجموعة 2020-2022.

وأشارت الى ان وفد الديوان قدم خلال الزيارة عرضاً مرئياً حول التقدم المحرز والأنشطة المنجزة بلجنة الرقابة البيئية الخاصة بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةARABOSAI WGEA بصفته رئيس اللجنة، كما التقى الوفد برؤساء مكتب تدقيق الدولة بمملكة تايلاند كل من البروفيسور د. اورافين فونسوان - مفوض مراجعات حسابات الدولة وبراجاك بون جونج - المدقق العام.

جدير بالذكر ان مشاركة وفد الديوان بالاجتماع تهدف الى تبادل المعرفة والخبرات بأعمال التدقيق وتطوير المهارات المهنية والتي يسعى ديوان المحاسبة من خلالها الى تطوير قدرات العاملين لديه واطلاعهم على آخر مستجدات العمل الرقابي.

