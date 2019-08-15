وطن النهار

اجرى وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي ووكيل التعليم العام اسامة السلطان ووكيل المنشآت التربوية م.ياسين الياسين جولة ميدانية على عدد من المدارس في اول يوم عمل لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وبدأت وزارة التربية ممثلة بادارة الخدمات العامة في اعمال تنظيف جميع المدارس الحكومية ضمن خطة الاستعدادات المبكرة قبيل قرب انتهاء العطلة الصيفية بدءا من تجهيز مكاتب الهيئات الادارية وتشغيل اجهزة التكييف ومرورا بالفصول الدراسية ووصولا الى جميع مرافق المبنى المدرسي.

وباشرت العمالة بايعاز واشراف ادارة الخدمات برفع الغبار عن المكاتب والاجهزة والطرقات في جنبات المدارس واجنحة الفصول الى جانب الادارات والاقسام، ثم التشغيل التجريبي لوحدات التكييف في المكاتب الادارية والفصول الدراسية.

واكد مصدر لـ«النهار» ان الوكيل الحربي، شدد على ضرورة حصر جميع الملاحظات التي قد تؤثر بخطة الاستعدادات للعمل على تلافيها باسرع وقت، بالاضافة الى رصد اعداد وحدات التكييف المتعطلة وكذلك التي تحتاج الى الصيانة لتشغيلها قبل بدء دوام الطلبة.

وبين ان الحربي يرى اهمية عقد اجتماعا بين مديري عموم المناطق التعليمية والمكلفين من مديري المدارس والمديرين المساعدين لبحث التجهيزات كافة بعد اول يوم عمل والعمل على رفع تقرير شامل عن احوال المدارس ومدى استعدادها لاستقبال الطلبة من غير مشاكل او معوقات.

واشار الى انه اكد بضرورة حصر جميع النواقص من كتب واجهزة وعمالة وحراسة واعضاء هيئات ادارية وتعليمية بالاضافة الى حاجة المبنى المدرسي من صيانة وغيرها من المتطلبات المهمة المتعلقة بتجهيز المدارس في أفضل صورة، وذلك لاتخاذ الاجراءات السريعة لتوفيرها وتلاشي الملاحظات. وأكد المصدر ان وكيل التربية اكد على ادارة الخدمات باهمية الحرص على متابعة جميع المهام المكلفة بها ضمن خطة الاستعدادات ومنها عقود النظافة والنقليات والتغذية والمراسلة والحراسة في مختلف المناطق التعليمية لضمان تجهيز المدارس في مختلف الجوانب قبل بدء الدوام الرسمي.

وفيما يتعلق بوكيل المنشآت، اوضح المصدر ان الياسين اوعز للادارات الهندسية في المناطق التعليمية بضرورة مراقبة تطبيق خطة اعمال الصيانة في المباني التابعة للوزارة شاملة المدارس ومساكن المعلمات وجميع العقود والمشاريع ذات الصلة، بالاضافة الى تنفيذ خطة التشغيل التجريبي للمدارس، حرصا على ضمان بدء العام الدراسي واستقبال ابنائنا الطلبة باجواء هادئة ومريحة.

واشار المصدر الى ان التربية قد تضطر الى التعاقد المباشر مع الشركات عند رصد اعداد كبيرة من تعطل وحدات التكييف، باعتبار ان هناك عقودا للصيانة انتهت في بعض المناطق التعليمية.

