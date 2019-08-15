وطن النهار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة انجاز خطتها لمتابعة ضبط اسواق السلع المدرسية بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد منعا لأي محاولات او تجاوزات وحرصا على توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان قطاع الرقابة التابع للوزارة اتخذ التدابير اللازمة لمراقبة السلع المدرسية حيث وضع الخطط اللازمة لها، وأوعز الى فرق التفتيش الموزعة على المحافظات الست بمباشرة العمل على رقابة السلع واستقبال الشكاوى بهذا الشأن من قبل المستهلكين، مشددة على توفر السلع المدرسية.

وأضافت ان هناك خطة عمل ميدانية لجولات تفتيشية للمفتشين التابعين للوزارة على المحال والأسواق المركزية في محافظات الدولة الست على مدار الساعة سواء للتأكد من توافرها وجودتها ميدانيا وتسجيل الملاحظات ان وجدت، فضلا عن تلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن 135 او عن طريق التطبيق الالكتروني او الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يستطيع المستهلك تقديم شكواه ومتابعتها.

وشددت «التجارة» على كل الشركات المختصة في بيع اللوازم المتعلقة في السلع المدرسية ضرورة الالتزام بالقوانين والتعاميم المعمول بها حتى لايتعرضوا لمخالفات قانونية.

وأكدت التجارة انها لن تتوانى عن محاسبة المخالفين عبر تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها.

