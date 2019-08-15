وطن النهار

بدأت طلائع الحجاج بالوصول مساء يوم اول من أمس الاول الثلاثاء بعد أن اداء مناسك حج هذا العام بيسر وراحة كما عبر الحجاج، حيث وصلت أول طائرة تحمل الحجاج إلى مطار الجزيرة في تمام الساعة 5.35 وعلى متنها ما يقارب 70 حاجا. ثم تلتها رحلات عدة ابتداء من صباح يوم امس الاربعاء وستتوالى عودتهم تباعاً على مطار الكويت الدولي و مطار الجزيرة. وبالعودة الى اولى الرحلات التي وصلت لقاعة الجزيرة حيث غصت ردهة المطار بأهالي الحجاج وذويهم الذين استقبلوهم بالورود، وقد أعرب عدد من الحجاج الكويتيين الذين التقتهم «النهار» عن شكرهم لبعثة الحج الكويتية والقيادة السعودية وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما أحاطت به الحجاج من اعلى مراحل الرعاية والاهتمام وتوفير جميع الاحتياجات التي سهلت عملية اداء فريضة الحج على اكمل وجه.

واكد الحاج علي جعفر البيرمي وهو صاحب احدى حملات الحج الكويتية ان هذا العام شهد موسم الحج عملا تنظيما لا مثيل له ادى الى سهولة اداء جميع مناسك الحج دون اي معوقات تذكر مشيرا الى ان التواجد الامني السعودي والدفاع المدني والارشادات التي وضعها القائمون على موسم الحج كان لها التأثير المباشر بنجاح موسم الحج لهذا العام.

واشار البيرمي الى انه كصاحب حملة للحج حضر للحج في مواسم مختلفة عدة كلها كانت ناجحة، مؤكدا بان كل عام يكون اكثر تميزا من العام الذي يسبقه ولكن هذا العام كانت الامور اكثر تميزا من الاعوام بمراحل كثيرة فلم توجد اي منغصات وسلبيات في موسم الحج لهذا العام.

من جانبه، أكد الحاج عبدالعزيز حاتم نجاح موسم الحج لهذا العام بكل ما تحمله الكلمة من معنى فلا يوجد اي سلبيات تذكر، مشيرا الى ان سهولة حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة والتواجد الامني والخدمي المستمر من الاشقاء السعوديين سهلت في حركة الحجاج دون اي تكدس للحجاج عند المداخل والمخارج.

واضاف حاتم ان التواجد الامني المستمر والمتابعة المستمرة من المسؤولين على موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية كان العامل الرئيس لسهولة اداء مناسك الحج.

من جهته، قال الحاج ماطر الدومان الحسيني إن حجاج الكويت أدوا المناسك بيسر وسهولة، وحظوا باهتمام ومتابعة البعثة الرسمية التي كانت تتفقد أحوالهم اولا فأولاً، مشيراً إلى ان التواصل المستمر بين الحملات وبعثة الحج الرسمية كان احد الاسباب الرئيسة لتأدية الحجاج المناسك دون اي معوقات تذكر.

واكد الحسيني ان الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لانجاح موسم الحج كانت واضحة من خلال التواجد الامني الكثيف الذي كان له دور اساس في حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة بسهولة ويسر مع توفير كل احتياجاته على طول الطريق بين المشاعر المقدسة. من ناحيته، قال الحاج اسامه العبيدان: «إن الحج هذا العام كان ميسراً ومن دون أي منغصات والخدمات والأكل والشرب والمواصلات كانت متوافرة والبعثة لم تقصر، معبراً عن شكره للجميع، ومشيرا في الوقت ذاته الى ان جميع الأمور كانت ميسرة من قبل السلطات السعودية التي حرصت على توفير كل الخدمات من مواصلات وخدمات في الحرم ومنى وعرفات.

