وطن النهار

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة: ان موسم الحج هذا العام «نجح بشكل منقطع النظير بشهادة القاصي والداني».

وثمن الشعلة في تصريح صحافي الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم على الوجه الأكمل.

وقال ان هذا النجاح تحقق نتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وتوفيرها جميع الإمكانات حتى تكللت كل تلك الجهود بهذا النجاح الكبير.

وأضاف ان موسم الحج هذا العام كان متميزا من كل الجوانب سواء من ناحية الاستعدادات المبكرة او توفير الطاقات البشرية والمادية الهائلة أو من الناحية التنظيمية أو الميدانية اضافة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية للتيسير على الحجاج.

وقدم الشعلة التبريكات لوزير الحج والعمرة السعودي محمد طاهر بنجاح موسم الحج، مشيدا بالدور «المميز والرائد» لوزارة الحج والعمرة في إدارة منظومة الحج بشكل أثار ويثير إعجاب الكثيرين.

من جهة اخرى، أشاد الشعلة بالجهود المضنية التي قامت بها بعثة الحج الكويتية ما كان لها دور فعال مع حملات الحج الكويتية في المساهمة بإنجاح موسم الحج لهذا العام عبر الالتزام بنظم وقوانين المملكة العربية السعودية إضافة إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات المسؤولة عن الحج. وبين ان ذلك لم يتحقق إلا بالتعاون الجاد والمثمر من أصحاب الحملات الكويتية الذين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم فتحملوا الأمانة بكل صدق لاسيما أنهم موكلون برعاية ضيوف الرحمن فكانوا أهلا لذلك.

وأعرب الشعلة عن الشكر لجميع الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية من وزارات ومؤسسات مثل وزارات الأوقاف والصحة والداخلية والخارجية ممثلة في القنصلية الكويتية في جدة وكذلك الإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للشباب (جوالة الكويت) وجمعية الهلال الأحمر الكويتي على كل ما قاموا به حتى استطاعوا تحقيق النجاح والمحافظة على التميز الذي اعتادت البعثة والحملات تحقيقه في السنوات الماضية.

