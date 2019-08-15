وطن النهار

أعلن البنك الكويتي للطعام عن نجاحه في تنفيذ مشروع الأضاحي في الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، ضمن المشروعات الخيرية التي نفذها في أول ايام عيد الأضحى المبارك، لفائدة ثلاثة آلاف أسرة متعففة، أي أكثر من 15 ألف شخص، وذلك لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم في يوم العيد.

وقال مدير البنك سالم الحمر ان البنك وقّع اتفاقية مع أمانة الأوقاف تعنى بتنفيذ ذلك المشروع في أول أيام الأضحى المبارك، مشيرا الى ان عملية توزيع الأضاحي تمت بناء على قاعدة بيانات لدى بنك الطعام مزودة بمعلومات عن المتعففين في محافظات البلاد الست. وأضاف أن أمانة الأوقاف أولت اهتماما بالغا بالعمل الخيري، وتحرص على تشجيع المؤسسات والأفراد على بذل مزيد من الجهد في مجالات العطاء والعمل الخيري والإنساني لمساعدة المحتاجين في الكويت وشتى أنحاء العالم، مثمنا جهود كل المؤسسات والأفراد لإنجاح هذا المشروع الخيري. وأوضح أن بنك الطعام يتلمس حاجات المستفيدين من خلال مشروع الأضاحي، وحرص على توزيعها على الأسر الأشد احتياجا.

