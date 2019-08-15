وطن النهار

أكد المدير الاقليمي لدول الخليج العربي في شركة الخطوط الجوية الكويتية مشعل الدلك استعداد (الكويتية) لتأمين عودة حجاج الكويت المتعجلين بدءا من مساء اول من أمس وغير المتعجلين أمس الاربعاء عبر رحلاتها المجدولة.

وقال الدلك لـ «كونا» ان حجاج الكويت المغادرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (الصالة الشمالية) ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى البلاد عبر طائرات (الكويتية) فقط سيصلون الى مبنى الركاب الجديد (تي 4).

وأكد حرص (الكويتية) الناقل الوطني على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وتسهيل اجراءاتهم متمنيا لحجاج الكويت حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودا حميدا إلى أرض الوطن.

وكانت الخطوط الجوية (الكويتية) اعلنت في بداية موسم الحج هذا العام نقل 10?770 حاجا من حجاج الكويت ومختلف بلدان العالم عبر تشغيل 36 رحلة إلى مطارات السعودية.

