وطن النهار

هنأت جمعية المهندسين الكويتية المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج الحالي، وبالجهود الكبرى التي قامت بها حملات الحج الكويتية لتوفير كل السبل لأداء الحجاج الكويتيين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

أمين سر الجمعية المهندس فهد ارديني العتيبي.

قال: لقد لمسنا مجددا جهود المملكة الشقيقة في انجاح هذا الموسم، خاصة البنية التحتية العملاقة التي تم انجازها في اطار مشاريع التوسعات والتطوير الذي تشهده مناطق أداء فريضة الحج بمكة المكرمة.

وأضاف العتيبي: ومن منطلق الانصاف فإننا نشيد بالجهود الكبرى التي قامت بها بعثة الحج والحملات الكويتية من ناحية التنظيم واختيار الأوقات الصحيحة ما اسهم كثيرا في تسهيل أداء الحجاج الكويتيين لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

مضيفا لقد شهدنا موسم حج رائعا جدا من حيث التنظيم وتأمين حجاج بيت الله الحرام وتحريك هذه الجموع والأفواج البشرية التي تجاوز عددها مليونين ونصف المليون حاج وحاجة.

