وطن النهار

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ما شهدناه في موسم الحج الحالي نسخة مكررة في كل عام مما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية وكل المسؤولين في المملكة الذين يشرفون بشكل مباشر على تسهيل الخدمات لضيوف الرحمن

وقال الغانم خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الاخبارية السعودية لا اعتقد ان هناك دولة في العالم اجمع يمكن ان تقدم للحجاج ما قدمته وهذا من نعم الله.

وبشأن الحجاج الكويتيين قال الغانم ان امورهم طيبة بفضل الله وبفضل التسهيلات التي قدمتها المملكة.

وشدد الغانم على ان العلاقة بين المملكة والكويت علاقة خاصة ومميزة ولا يمكن ان اوفيها حقها حتى في الوصف فنحن تربطنا مع السعودية كشعوب وحدة الأصل واللغة والدين والعقيدة والجوار والجغرافيا والتاريخ، وتربط حكامنا علاقات خاصة ومميزة منذ قدم التاريخ وصولا الى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الامير الشيخ صباح الأحمد وهما اكثر من شقيقين وهذه العلاقة المميزة والخاصة بالتأكيد لها انعكاسها على الشعبين الشقيقين.

واضاف الغانم لا لأي كويتي ان ينسى او تسقط من ذاكرته كلمة الملك فهد طيب الله ثراه عندما حدث الغزو العراقي الغاشم للكويت وقال كلمته الشهيرة اما ان تبقى الكويت والسعودية او ان تذهب الكويت والسعودية. دون اي اعتبار لأمور اخرى سواء بالنسبة للوضع القائم وقتها او القوة العسكرية وماذا سيحدث، وهذا لا يمكن ان يحدث الا بين الكويت والسعودية.

وتابع الغانم وكذلك لا ننسى موقف الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان اميرا للرياض اثناء الغزو عندما حول مبنى الامارة الى غرفة عمليات لا يخرج منها الا الى صلاة الجمعة وزيارة اهله.

وقال الغانم ان تلك بعض المواقف التي لا تسقط من ذاكرة الكويتيين وهذه المواقف لا تسقط بالتقادم انما سنورثها للأجيال القادمة فالعلاقة بين الكويت والسعودية مميزة وخاصة وغير متكررة.

بيتي الثاني

وتطرق الغانم الى لقاءاته في السعودية قائلا عندما ازور المملكة لا اشعر الا واني في بيتي وعلى سبيل المثال اثناء تأدية مناسك الحج تشرفنا بالغداء عند خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك العشاء كان بدعوة كريمة من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان والتقينا بالعديد من الاخوة المسؤولين، وهذا في كل عام في الحج وفي رمضان وعلى مدار السنة.

واشار الغانم الى ان الكثير من الامور يتم حلها بشكل ودي وطيب من خلال هذه اللقاءات بين المسؤولين في البلدين.

وبشأن التنسيق البرلماني بين الكويت والسعودية قال الغانم ان هناك تنسيقاً على اعلى مستوى وتطابق كامل في الرؤى والمواقف بين البرلمان الكويتي والسعودي وحتى في المؤتمرات التي يغيب عنها احد الطرفين يكون الطرف الاخر ممثلا له ومتكلما عنه.

وتطرق الغانم الى العلاقة التي تربطه برئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله آل الشيخ قائلا علاقتي مع آل الشيخ علاقة قديمة جدا فهو اخ كبير لنا جميعا وهو دائما حريص على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف وتمثيل المملكة ودول الخليج والعرب والمسلمين بشكل عام افضل تمثيل.

واضاف الغانم ان نتيجة هذا التنسيق مع السعودية نجحنا في العديد من المعارك السياسية البرلمانية في المحافل الدولية ومنها البنود الطارئة التي صدرت من العديد من المؤتمرات والتنسيق للأمام في المؤتمرات القادمة وهذا شيء نفخر فيه بوجود الشيخ عبدالله ال الشيخ وهو اضافة لا يمكن تعويضها وهو كسب لنا.

قضية فلسطين

وبشأن القضية الفلسطينية اكد الغانم ان قضية فلسطين هي قضية المسلمين والعرب وهي قضية شرعية في المقام الاول ومن ثم قومية وانسانية حتى لغير المسلمين لانها قضية حق.

ووجه الغانم شكره للمملكة العربية السعودية ولدور الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم القضية الفلسطينية وبشهادة الفلسطنيين أنفسهم، لعقود طويلة من الزمن كانت المملكة دائما داعمة من كل العهود والملوك وصولا الى خادم الحرمين الملك سلمان الذي يكمل مسيرة اخوانه من سبقوه في دعم القضية الفلسطينية، وهذا بالتأكيد عمل مساند لنا كبرلمانات، والقضية الفلسطينية مبدئية وأساسية لدى حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح فهو دائما داعم لها.

وتابع الغانم نعلم ان الميزان العسكري ليس لصالحنا ونعلم اننا لسنا في افضل حالاتنا ولكن هذا لا يمنع ان نسكت او لا نقوم بأي شيء تجاه القضية الفلسطينية، فنحن وفق العقيدة الاسلامية نعلم ان الامور ستتغير وان دوام هذا الحال من المحال وسيتغير لصالح الاسلام والمسلمين، ولكن الآن وفي هذا الوقت يجب ان نستخدم كل الأسلحة المتوفرة ومنها سلاح الكلمة، ومنها مواجهتهم في المحافل الدولية.

واضاف الغانم في الامم المتحدة لو جمعنا دول العالم كلها فان دولة واحدة من الدول الدائمة لمجلس الامن تستطيع ات تستخدم الفيتو ضد اي قرار يصدر لصالحنا، اما في الاتحاد البرلماني الدولي ليس هناك فيتو وهناك عدد كبير من الدول الاسلامية وهي برلمانات تعبر عن صوت الشعوب وبالتالي نستطيع ان نتخطى العوائق التي تواجه الحكومات.

ودعا الغانم الى ان يكون تركيزنا على العدو الكيان الصهيوني وعدم توجيه سهامنا لبعضنا البعض، وهذا ما نتمناه وهذا ما نحاول ان نقوم به على الأقل في البرلمان الدولي والبرلمانات الاخرى.

العلاقات مع السعودية

واكد الغانم ان اي شيء يمس المملكة فهو يمس الكويت بشكل مباشر واي امر يمس الكويت فهو يمس المملكة بشكل مباشر وهذا الكلام لا نقوله مجاملة بل هو واقع نظري تم تجسيده اثناء الغزو العراقي للكويت.

واضاف الغانم ان السعودية فتحت قلوبها قبل بيوتها للكويتيين اثناء الغزو وكذلك دول الخليج، وعندما تشارك الكويت في عاصفة الحزم فهذا واجب وليس فضلاً ولا فيه «منة».

وتمنى الغانم ان تنته حرب اليمن في اسرع وقت ممكن وان تعود الشرعية الى كامل التراب اليمني وان تتوقف الحروب لانها امر لا يرغب فيه احد واولهم السعودية. واكد الغانم ان التنسيق يحدث بين الكويت والسعودية على اعلى المستويات من الحكام مرورا بالبرلمانات والحكومات وفي كل القطاعات دون استثناء ولا يتوقف عند حد زمني فالتنسيق مستمر وسيبقى ان شاء الله الى ابد الابدين لاننا نعتبر أنفسنا شعباً واحداً. واعتبر الغانم ان المملكة العربية السعودية هي العمود الفقري لاستقرار المنطقة ومن يريد بها شرا فهو يريد الشر للمنطقة ككل.

