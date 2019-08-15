وطن النهار

الغياب سيد المشهد في اروقة ومكاتب الجهات الحكومية، وكما هي الحال كل عام بعد الاجازات الرسمية وعطل الاعياد، السيناريو يتكرر ولسان الحال يقول «ما اشبه اليوم بالبارحة» ربما اصبحت عادة لدى الموظفين او ربما استمرأوا «السحب» على الدوام بـ «قرار شخصي» لاستكمال قطف ثمار بهجة العيد ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي سيترتب على هذا القرار المتخذ عكس تيار لوائح وقوانين العمل الحكومي؟

«النهار» جالت في بعض الجهات الحكومية وتقصت الحضور المتوقع «ضآلته» لموظفي الدولة عقب اجازة عيد الاضحى المبارك لتجد ما توقعته من مشهد سنوي يكرر نفسه اذ كانت حالات الغياب متفاوتة في وزارات الدولة وجهاتها الحكومية رغم العقوبات والجزاءات التي ستوقع على المتغيبين».

واذا لم يكن الوضع عاديا بالأمس في الوزارات والهيئات والمؤسسات الا انه متوقع، الامر الذي بات في دائرة «اليقين» سنويا.. وصار شبه العذر الشرعي لدى الموظفين وان لم يكن هو كذلك.

مؤشرات غياب الموظفين بالامس وفق القراءات تجاوزت الـ 60% في جهات الدولة كافة لدى موظفين قدموا اجازات اعتيادية مسبقة قبل العيد، ثم لم يلبثوا ان يواصلوا «الراحة» ما يؤكد انهم «غادروا» البلاد لقضاء العطلة بالخارج وثمة توقعات «ضعيفة» تعرضهم لازمة حجوزات الطيران، واخرون «كبروا الوسادة» مواصلين «ردح» الغياب.

الغريب في الأمر أن إدعاءات المسؤولين والقياديين أن الدوام طبيعي والإنجاز يسير في مجراه اليومي مقلب ساخن لتغطية انفراط مسبحة الموظفين وخرز الحضور، فكان بعض المراجعين آسفا للوضع المزري الذي يعيشه بعد عطلة العيد، نظرا لتساهل المسؤولين مع بعض الموظفين «المدللين»، حيث بدت اغلب المكاتب متفاوتة في حضور الموظفين فيما كانت الممرات شبه خاوية الا من بعض العمال المسؤولين عن النظافة او المراسلين سواء كان السبب في ذلك الغياب أداء البعض منهم لفريضة الحج او لدواعي السفر خارج البلاد لقضاء عطلة العيد.

وما لفت الانتباه أنه رسخ في اذهان الكثير من المراجعين ان الايام التي تعقب عطلة العيد دائما لا يكون الدوام خلالها منضبطا الامر الذي جعل من حركة المرور في الشوارع انسيابية على غير العادة وكذلك مواقف السيارات التي كانت غير مزدحمة مثلما تكون ايام الدوام الفعلي.

حاولت شتى وزرات الدولة قدر المستطاع القضاء على ظاهرة الغيابات التي تشهدها هذه الوزارات من قبل موظفيها وخاصة خلال إجازات الأعياد التي عادة ما تشهد غيابات كثيرة بحجة أن اليوم الذي يأتي بعد عطلة رسمية هو يوم غير مهم لذلك حاول ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تضييق الخناق على تكاسل الموظفين من خلال عدة إجراءات لمنع الغيابات أو حصرها في أعذار قانونية كعذر طبي أو غيره من الأعذار المقبولة الا أنها بلا فائدة.

واكد مصدر في الديوان لـ«النهار» ان مثل هذه الظاهرة تحدث في بعض الجهات، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية لدوام ما بعد عطلة الاعياد وسيتم التحقيق في هذا الامر، لا سيما أن هناك ضوابط يجري تطبيقها استنادا لقرارات ديوان الخدمة المدنية في مسألة حضور وانصراف الموظفين.

وأوضح المصدر ان الديوان ألزم الجهات الحكومية بتطبيق نظام البصمة لحضور وانصراف الموظفين وذلك للقضاء على ظاهرة عدم التزام الموظفين في ساعات العمل.

وأكد أن بعض الوزارات للأسف الشديد، مع تطبيقها هذا النظام لا تطبق العقوبات على المتغيبين، بالتالي يكون هناك عدم التزام من قبل الموظف في قضية الحضور والانصراف خاصة في فترة الاعياد.

وشدد أن الأمر الآخر الذي يلاحظ أن هناك غياباً للتنسيق من قبل المسؤولين في الإجازات الدورية للموظفين لاسيما في الإجازة الصيفية، ما يجعل الأمر يحتاج للفت انتباه المسؤولين بعدم التساهل في منح الإجازات بطرق عشوائية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ما يسبب ورطة سنوية.

