وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل نواف الصباح بزيارة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لقطاع الأمن الجنائي وذلك لتفقد آلية عمل الاستعراف الجنائي لرفات الأسرى والمفقودين الكويتيين التي تسلمتها الكويت مؤخراً من السلطات العراقية، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العام للأدلة الجنائية اللواء محمود الطباخ وعدد من ضباط الإدارة. وفي بداية الزيارة نقل الفريق النواف للعاملين في الإدارة تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، مثمناً جهودهم الدؤوبة من أجل خدمة العدالة مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في دعمهم ومساندتهم. وتوجه الفريق النواف إلى مختبر الاستعراف لتفقد آلية عمل الكشف عن رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين وكيفية استخلاص الحمض النووي (DNA) ومطابقته مع قاعدة البيانات الموجودة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية. وفي نهاية الجولة أعرب الفريق النواف عن شكره لكل العاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، منوها بالخبرات الوطنية التي تعمل بها والتي اثبتت قدرتها على توظيف العلوم الطبية من أجل خدمة الوطن، مؤكدا أن آلية الاستعراف تتطلب الكثير من الجهد والوقت من اجل التعرف والمطابقة.

