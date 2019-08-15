وطن النهار

قرر قاضي التجديد أمس، تجديد حبس محام وصحافي وموظف في «النفط» والمتهم الرئيس في قضية المغرد «عتيج المسيان» الى 28 الحالي على ذمة القضية.

وقد واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المسندة اليهم الا انهم انكروا ما اسند اليهم من اتهام فيما اسند للمحامي تهمة الإساءة إلى الذات الاميرية والقضاء، والمغردين الآخرين إذاعة أخبار كاذبة ونشر مستندات عن جهات حكومية، الا ان المتهمين انكروا الاتهام المسند اليهم جملة وتفصيلا.

وفي احداث جلسة امس مثل المتهمون من السجن المركزي مع دفاعهم وطالبوا باخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

