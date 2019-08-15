وطن النهار

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من الاعتداء وتبادل الضرب مع ابن موطنه على الدائري الثاني اثناء اختلافهما على أولوية المرور واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة من قبل الأول ضد ابن موطنه.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أكد به المتهم انه اثناء تواجده على طريق الدائري الثاني حدث خلاف بينه وبين ابن موطنه على أولوية المرور وبمجرد تعطل حركة السير هبط ذلك الاخير من مركبته وتوجه نحوه واعتدى عليه بسكين بان طعنه بها طعنتين على كتفه وذراعه الايسر محدثاً اصابات وتعدى عليه بالالفاظ الواردة بالتحقيقات.

وحضر المحامي علي العلندا عن المتهم ودفع بانتفاء التهمة بحق المتهم والتراخي في الابلاغ وتناقض وكذب المجني عليه وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، وملتمسا بالزام ابن موطنه بان يؤدي له مبلغ 5001 د. ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأضاف العلندا بشأن الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية والضرر اما ان يكون ضرراً مادياً يصيب الانسان في ماله أو جسده او ضرراً ادبياً يصيبه في شعوره وحسه ولاريب ولا مراء ان المدعي بالحق المدني قد اصيب باضرار بالغة السوء منها المادي حيث اصيب في جسده والتي تمثلت في اصاباته الخطيرة جراء تعدي المدعي عليه بالحق المدني عليه بسكين فاحدث اصاباته وتم عمل جبيرة جبس حول العضد والمرفق والساعد الايسر وانتهى تقرير الطب الشرعي ان اصابات المدعي بالحق المدني تسبب الام بدنية شديدة واحتاجت مدة علاج اكثر من ثلاثين يوماً وفي هذا يستحق التعويض المدني.

