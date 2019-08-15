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تتوالى فضائح «فيسبوك» خلال الآونة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بخصوصية مئات الملايين المستخدمين حول العالم، وآخرها ما كشفت عنه وكالة «بلومبيرغ».

واعترفت الشركة، التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، بأنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك».

وإذا كان الهدف من هذه الخطوة التأكد من أن الرسائل تنقل إلى المتلقين بشكل صحيح، فإن ذلك لا يعفي الشركة من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تنصتها على رسائل يفترض أن تكون سرية، وفقا لخبراء الأمن المعلوماتي.

وحسب «بلومبيرغ»، فقد أكد مصدر من «فيسبوك» أن الشركة توقفت عن هذه الممارسة قبل أسبوع.

وقال بيان «فيسبوك» الذي نقلته الوكالة: «تماما مثل أبل وغوغل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع». وقالت «بلومبيرغ» إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا. وكانت «فيسبوك» في قلب عاصفة اتهامات بانتهاك خصوصية عشرات الملايين من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز الوقائع نقل الشركة بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.

