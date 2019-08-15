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فقدت فتاة بريطانية إحدى عينيها بسبب الاستخدام الخطأ للميكروويف، بينما كانت تعد وجبة الإفطار قبل أسبوع في منزلها.

وانفجرت بيضة في عين بيثاني روسر (22 عاما)، الثلاثاء الماضي، بعد أن أخرجتها من الميكروويف وبدأت في تفحصها للتأكد من نضجها، حيث أحرقت الجانب الأيمن من وجهها وتسبب في فقدانها البصر في عينها اليمنى، وفقا لصحيفة «الصن» البريطانية.

ووضعت روسر البيض في غلاية وغمرته بالمياه ورشت عليه بعض الملح ثم أدخلته إلى الميكروويف لمدة 6 دقائق، وذلك وفق تعليمات قرأتها عبر الإنترنت تشير إلى أن سلق البيض في الميكروويف بهذه الطريقة تكون آمنة. لكن روسر لم تكن تتوقع الكارثة عندما أخرجت البيض من الميكروويف لكي يبرد قليلا، وذلك في التاسعة صباحا، إذ انفجرت إحداها في وجهها وأفقدتها إحدى عيناها.

