أول النهار

أشاد سفير الهند لدى البلاد ك. جيفا ساغار في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 72 لاستقلال جمهورية الهند باستمرار العلاقات الوثيقة والودية بين الهند والكويت، مؤكدا ان حكومة الهند تبادل بالمثل هذا الالتزام وتحرص على مواصلة تعزيز وتوسيع هذه العلاقة التي تثري الطرفين. وقال ان العلاقات الثنائية القوية المتعددة الأوجه بين بلدينا الصديقين متجذرة في التاريخ، وتغذيها الروابط الحضارية والتقارب بين الشعبين، كما ان وجود عدد كبير من المواطنين الهنود في الكويت هذه الأمة الصديقة المحبة للسلام والمفعمة بالحيوية، لهو شاهد على روح التعاون الدائم والتفام القائم بين البلدين وشعبيهما. وانني على ثقة تامة من ان المواطنين الهنود الاعزاء في الكويت سيواصلون التمسك بالمثل العليا والقيم والمعايير القائمة هنا في الكويت، والالتزام كذلك بقوانينها وانظمتها وبذل قصارى جهودهم من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد المضياف.

وأضاف: في هذه السنة، أكملنا 72 عاما من استقلالنا. وهي ليست مجرد ذكرى سنوية أخرى للاستقلال، بل انها علامة بارزة أخرى في عملية بناء الدولة، بالنظر الى الظروف الاستثنائية التي حققنا فيها حريتنا. ومن خلال الجهود المضنية لملايين الاشخاص والتضحيات غير الأنانية من قبل العديد من القادة على مدى عقود، قمنا بتشكيل دولة قوية ذات تقاليد ديموقراطية قوية ونابضة بالحياة. وأكد ان الهند اليوم هي أمة تلهم الدول الاخرى في جميع انحاء العالم، وينظر اليها الان على نطاق واسع كمنارة للاستقرار والازدهار في الاوقات المضطربة على نحو متزايد مشيرا الى أن هذا النجاح ليس نتيجة حادث تاريخي وقع صدفة، ان نجاحنا هو قصة انتصار لروحنا الانسانية الجماعية، من أمل، وإخلاص، وعمل جاد، وتفان ليس فقط لرفاهية شعب أمتنا ولكن أيضا للقضية الاكبر للانسانية، ان هذا هو التعهد الذي قطعناه (نحن واجدادنا) لأنفسنا منذ سنوات طويلة. وقال كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأبلغ جميع اصدقائنا بان العلاقات الثنائية بين الهند والكويت تواصل تعزيزها مع زيادة عدد الزيارات الثنائية، لقد قامت وزيرة الشؤون الخارجية السابقة للهند الراحلة سوشما سواراج بزيارة الى الكويت في اكتوبر 2018 والتقت خلال هذه الزيارة مع صاحب سمو أمير دولة الكويت وشخصيات بارزة اخرى واتوجه هنا بالشكر الخاص للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير الخارجية، الذي كان مضيافاً كريما للغاية وأسهم في مناقشات ناجحة ومثمرة للغاية شملت جميع ابعاد علاقاتنا الثنائية، واضاف وخلال هذا التفاعل اجمع القادة الكويتيون على موضوع ثابت هو التقدير السخي لافراد الجالية الهندية التي تعيش في الكويت.

وقال: ان هناك زخماً متجدداً على الجبهة التجارية الثنائية مع زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية. فمن أجل تسهيل التبادلات التجارية الثنائية بشكل اكبر، نظمت السفارة الهندية بنجاح معرضا للرعاية الصحية، بمشاركة من أفضل المستشفيات ومراكز العافية الهندية من الهند، كما قامت خلال هذه السنة بتنظيم معرضين، بمشاركة وفود من رجال اعمال من ولايتي غوا وتأميل نادو الهنديتين، كما قامت السفارة أيضا بتنظيم العديد من الفعاليات الأخرى، بما في ذلك احتفال بيوم المغتربين الهنود (برافاسي بهارتيا ديفاس) واليوم الدولي الخامس لليوغا واليوم العالمي للبيئة، كما تستمر الشركات الهندية من القطاعين العام والخاص في العمل وبنجاح ويفوزون بعقود على أسس تنافسي.

وأضاف: فان الروابط بين الشعبين هي التي تشكل حجر الأساس لهذه العلاقة القوية والدائمة. حيث يشكل الهنود اكبر جالية أجنبية في الكويت، وهم متواجدون في جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي تقريبا، ان كل شخص من اعضاء الجالية الهندية في الكويت هو سفير نوايا حسنة للهند ويلعب وجودهم دورا مهما في التطور الايجابي لعلاقاتنا الثنائية، وفي كل تفاعلاتي مع القيادة الكويتية على مختلف المستويات، اطمأننت من ان الجالية الهندية في الكويت تتمتع بثقة الشعب الكويتي الصديق بسبب طبيعة الجالية الملتزمة بالقانون ولطبيعتها السلمية ولأخلاقيات العمل ولانسجامها الثقافي. ومن مسؤوليتنا جميعا ان نرد بالمثل على هذه الثقة التي أبدتها حكومة وشعب الكويت من خلال الالتزام بالقيم والمبادئ التي نؤيدها كأمة فخورة.

