الأولى

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عدم صدور قرارات بحظر تسجيل المواطنين بنظام التوظيف المركزي لمدة سنة منذ انتهاء خدمتهم. جاء ذلك في رد للصالح على سؤال برلماني كان يتقصى حقيقة وجود الحظر على المستقيلين او المنقطعين عن العمل ومبرراته والدراسة المرافقة للقرار. وقال الوزير: لم تصدر قرارات بهذا من مجلس الخدمة المدنية ولا ديوان الخدمة المدنية، مرفقا في جوابه اقرار رسمي من رئيس الديوان احمد الجسار. في المقابل افادت مصادر من الديوان لـ النهار بوجود حظر فعلي على حملة الثانوية وما دونه فقط، في حين لا حظر على مؤهلات الدبلوم والجامعي وما علا ذلك. من جانب اخر، تحرى النائب عمر الطبطبائي ما اثير عن دخول آلاف الوافدين من الجنسية المصرية الى الكويت خلال الفترة الماضية عبر سؤال برلماني وجهه امس لوزير الشؤون.

بدوره تتبع النائب عبدالكريم الكندري مشاريع الـ BOT المنتهية عقودها مع الدولة والتي تستعد هيئة الشراكة لطرحها من جديد، موجها في ذلك سؤال برلماني لوزير المالية عن دراسات الجدوى الفنية والمالية وأسعار التقييم لتلك المشروعات.