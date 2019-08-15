الأولى

بدأت طلائع الحجاج بالوصول الى البلاد بعد اداء مناسك حج هذا العام بيسر وراحة كما عبر الحجاج.

وأعرب عدد من الحجاج الكويتيين الذين التقتهم النهار عن شكرهم لبعثة الحج الكويتية والقيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما أحاطت به الحجاج من اعلى مراحل الرعاية والاهتمام وتوفير جميع الاحتياجات التي سهلت عملية اداء فريضة الحج على اكمل وجه. واكدوا ان هذا العام شهد موسم الحج عملا تنظيميا لا مثيل له ادى الى سهولة اداء جميع مناسك الحج دون اي معوقات تذكر مشيرين الى ان التواجد الامني السعودي والدفاع المدني والارشادات التي وضعها القائمون على موسم الحج كان لها التأثير المباشر بنجاح موسم الحج لهذا العام. واشاروا الى ان الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لانجاح موسم الحج كانت واضحة من خلال التواجد الامني الكثيف الذي كان له دور اساس في حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة بسهولة ويسر مع توفير كل احتياجاته على طول الطريق بين المشاعر المقدسة.