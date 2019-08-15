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عواصم الوكالات: كشفت مصادر صحافية امس عن «صفقة سرية» بين موسكو وطهران حيث سمحت الأخيرة للجيش الروسي باقامة قاعدتين عسكريتين في الخليج لمواجهة الضغوط الأميركية وخلط الأوراق دوليا....(طالع ص 18).

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن وسائل اعلام روسية ومواقع اخبارية دولية أن مفاجأة من العيار الثقيل سيقدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن نهاية العام الحالي، تتمثل في اقامة قاعدتين عسكريتين بحريتين لروسيا في ايران على شواطئ الخليج.

وبحسب تقرير للقناة، فان محور المفاجأة هو اتفاقات وتفاهمات جديدة (تبقى تفاصيلها سرية) أبرمتها موسكو مع طهران.

وبموجب هذه التفاهمات، وافقت طهران على منح ميناءين من موانئها في الخليج (بوشهر وشابهار) للكرملين.

وتقول التقارير ان الكرملين سيستخدم الميناءين كقواعد لسفنه ومقاتلاته وغواصاته النووية، بحسب ترتيبات أجريت خلال الزيارة الأخيرة، التي قام بها قائد القوات البحرية العسكرية الايرانية الى موسكو.

وخلال الزيارة، اتفق الطرفان على اطلاق أول مناورات عسكرية مشتركة في مياه الخليج، والتي ستتم بينهما نهاية العام الحالي. وسيخلط هذا السيناريو، ان تحقق، عدة أوراق في المنطقة، لـ50 عاما، وهي مدة الاتفاق المبرم بين الطرفين. فهذا الاتفاق، سيمنح بوتين، وفق التحليلات، ورقة الحلم بموطئ قدم روسية على الشواطئ الدافئة، ما يؤسس لقاعدة تشابه تلك التي تحتفظ بها روسيا في حميميم في سورية.

ورجحت التحليلات عدم تراجع الكرملين عن أوراقه العسكرية في الخليج لضمان مواجهة أقوى مع أوراق واشنطن.

ونقلت بعض التقارير الروسية أن ايران حصلت على 250 مليار دولار مقابل هذه الصفقة التي يتجاوز ثمنها الحقيقي هذا الرقم بكثير بالنسبة للجمهورية الاسلامية.

في غضون ذلك، كشفت ايران أمس عن تطور ايجابي متعلق بالمفاوضات مع الأوروبيين، وأكدت رفضها مشاركة اسرائيل في المهمة التي تدفع نحوها الولايات المتحدة بدعم بريطاني وتحفظ من العديد من الدول الغربية.

وأفاد مكتب الرئيس الايراني بأن المفاوضات مع أوروبا أصبحت جدية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن أوجه التقدم الحاصلة في مفاوضات الطرفين.

وبدت تصريحات مكتب الرئيس روحاني متفائلة بشأن مستقبل ونتائج هذه المفاوضات التي ظلت تراوح مكانها طيلة الفترة الماضية، حيث أشار بيان المكتب الرئاسي الى أنه «يمكننا التوصل الى تفاهمات بشأن الاتفاق النووي». وأضاف أن طهران «ستقدم دون شك على خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي اذا لم تتوصل الى اتفاق مع أوروبا».

من جهة أخرى، نقل التلفزيون الرسمي الايراني عن الرئيس حسن روحاني قوله أمس ان بمقدور ايران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، دون وجود لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أميركية في المنطقة. وقال روحاني ان اسرائيل هي السبب الرئيس لانعدام الأمن واشعال الحروب في المنطقة، وان اعلانها الاستعداد للمشاركة في ضمان أمن المياه الخليجية «أمر سخيف».

وبشأن العلاقة مع دول الخليج، قال روحاني ان ايران مستعدة دائما لتعزيز العلاقات مع أصدقائها خاصة دول الجوار، وانه يمكن للدول المشاطئة في الخليج حفظ الأمن والاستقرار عبر الحوار والانسجام.