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اطلقت وزارة التربية امس خطة «التشغيل المبكر» للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بدأتها باعمال التنظيف والتشغيل التجريبي لوحدات التكييف في المكاتب الادارية والفصول الدراسية واشارت مصادر

لـ «النهار» الى ان التربية قد تضطر الى التعاقد المباشر مع الشركات عند رصد اعداد كبيرة من تعطل وحدات التكييف، باعتبار ان هناك عقودا للصيانة انتهت في بعض المناطق التعليمية. واكدت مصادر لـ«النهار» ان وكيل الوزارة د.سعود الحربي، شدد خلال جولة ميدانية امس على ضرورة حصر جميع الملاحظات التي قد تؤثر على خطة الاستعدادات للعمل على تلافيها باسرع وقت، بالاضافة الى رصد اعداد وحدات التكييف المتعطلة وكذلك التي تحتاج الى الصيانة لتشغيلها قبل بدء دوام الطلبة.

وبينت ان الحربي دعا الى عقد اجتماع بين مديري عموم المناطق التعليمية والمكلفين من مديري المدارس والمديرين المساعدين لبحث التجهيزات كافة بعد اول يوم عمل والعمل على رفع تقريرا شاملا عن احوال المدارس ومدى استعدادها لاستقبال الطلبة من غير مشاكل او معوقات.

واشارت الى ان الحربي اكد على ضرورة حصر جميع النواقص من كتب واجهزة وعمالة وحراسة واعضاء هيئات ادارية وتعليمية بالاضافة الى حاجة المبنى المدرسي من صيانه وغيرها من المتطلبات المهمة المتعلقة بتجهيز المدارس بأفضل صورة، وذلك لاتخاذ الاجراءات السريعة لتوفيرها وتلاشي الملاحظات.

وأكدت المصادر ان وكيل التربية اكد على ادارة الخدمات باهمية الحرص على متابعة جميع المهام المكلفة بها ضمن خطة الاستعدادات ومنها عقود النظافة والنقليات والتغذية والمراسلة والحراسة في مختلف المناطق التعليمية لضمان تجهيز المدارس في مختلف الجوانب قبل بدء الدوام الرسمي.