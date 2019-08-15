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أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف أن آلية الاستعراف الجنائي لرفات الأسرى والمفقودين تتطلب الكثير من الجهد والوقت من اجل التعرف والمطابقة.

واعلن النواف امس ان عملية الاستعراف تتولاها خبرات وطنية اثبتت قدرتها على توظيف العلوم الطبية من أجل خدمة الوطن، وذلك من خلال استخلاص الحمض النووي (DNA) ومطابقته مع قاعدة البيانات الموجودة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وكان النواف تفقد آلية عمل الاستعراف الجنائي لرفات الأسرى والمفقودين التي تسلمتها الكويت مؤخراً من السلطات العراقية، حيث استقبله مدير عام الإدارة العام للأدلة الجنائية اللواء محمود الطباخ وعدد من ضباط الإدارة مثمناً جهودهم الدؤوبة من أجل خدمة العدالة، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في دعمهم ومساندتهم.