ثقافة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتبة وفاء سالم:

هل تذكرين أول كتاب وقع في يدك ؟

«هاملت»، كنتُ في سن السابعة، وليس أول كتاب وقع في يدي بل أول كتاب وقع أمام عيني .

جائزة أو كلمة تشجيع على مواصلة الطريق .

عبارة «أنتِ انسانة فاشلة» لطالما كانت السبب الرئيس الذي دفعني لأن أواصل طريقي حتى الآن .

كاتب ترك بصمة مهمة عليك!

تشارلز ديكنز، وليم شكسبير عالمياً.. يوسف السباعي عربيا لكن يبقى كتاب «مرتفعات وذرنيغ» لايميلي برونتي الكتاب الذي أطلق عملاقا كان يختبئ في الزاوية المظلمة لدي .

متى وكيف نشرت أول نص؟

كنت في سن الـ 12حينها كتبت خاطرة عرضتها على والدي، والحقيقة الآن أفكر في تلك الفترة وتلك الخاطرة التي نسيت موضوعها والتي دفعت بوالدي لأن يبعث بها إلى بريد القراء في الصحيفة الرسمية .

كيف تفهمت الأسرة رغبتك أن تصبحي كاتبة؟

هل أبالغ لو أجبت بأني حتى الآن أعيش بين شد وجذب من قبل الأسرة التي ترعرعت فيها والأسرة التي أسستها، وكلتا الأسرتين بين رفض وقبول، استنكار وامتعاض .

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

وحدك من يشجع نفسه ووحدك صديق نفسك في عالم الكتابة .

ما طقوسك في الكتابة؟

إن كنت تعني الطقوس التي يمارسها الأغلبية، أستطيع أن أجيبك بأنك ستجدني أكتب نصا وانا في اجتماع وزيارة طبيب، أداء واجب عزاء الخ .. ما يعني أن الكتابة تفرض نفسها علي وليس العكس، ربما الحالة الوحيدة التي تجعلني أكتب في طقس جميل هو السفر الذي تجعلني طقوسه أكتب بغزارة.

تجربة أول كتاب قمت بنشره؟

أوه أول كتاب، كان الضربة، الصدمة، القوة، السلاح.. عرفت معنى أن تكتب في مجتمع مثالي، ووسط ثقافي، عرفت معنى الصداقة،القوة، الاستغناء والتحطيم.

ماذا تعني لك الجوائز؟

أحيان كثيرة نفاق ثقافي في عالمنا العربي، حيث أنها بوصلة اهتمام ثقافي وإعلامي لك لا أكثر .

كتاب تمنيت كتابته؟

الرواية التي أحرقتها والتي عكفت على كتابتها لثلاث سنوات بكل تأثيراتها وأحداثها، كانت الشيء الوحيد الذي تمنيت لو أستطيع أن أكتبها من جديد مع كل ما ستحمله من رفض وامتعاض.

الحقيقة لست ممن يتمنى أن يكون كتاب غيره له،لأسباب قد لا يفهمها إلا شخص متلبس بالكتابة وما تصيبه من هوس غريب .

عمل تخططين لإصداره؟

قد يكون الشعر هو ما يشغلني حاليا، وأفكر جديا في ترجمة الإصدار القادم للغة أخرى أيضا .

حكمة تؤمنين بها؟

سقوطك، عثراتك، كسرك.. لا تجعلها مصدر تثبيط.. انطلق فأنت أقوى وأقدر مما تتخيل .

