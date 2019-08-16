ثقافة

في أغسطس من عام 1977 توفي الفنان عبد العزيز المسعود شابًا في الأربعين من عمره، في سن النضج والعطاء، تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب زملائه ومحبيه.

ولد المسعود مطلع نوفمبر 1937 وكان أحد نجوم الجيل الذهبي للدراما الكويتية مع أسماء مثل خالد النفيسي وغانم الصالح وعبد الحسين عبدالرضا الذي شاركة في افتتاح أحد المسارح.

شارك الراحل منذ الخمسينيات في الحركة المسرحية وكانت بدايته الحقيقية عام 1960 إلى أن بدأت متاعبه ومشاكله مع القلب حوالي عام 1973 فتوقف لفترة عن التمثيل ثم عاد في منتصف السبعينيات.

ومن أبرز أعماله التي قدمها على مدار عشرين عامًا والمتنوعة ما بين مسرحيات ومسلسلات وسهرات تلفزيونية هي: «إجازة، مذكرات ابو عليوي، غلط ياناس، سكانه مرته، الجنون فنون، يمهل ولايهمل، كازينو ام عمبر، انتخبوني، حرامي آخر موديل، الأيادي الخشنة، أصبر ونشوف، فوضى، أجلح وأملح، الرزنامة، فيلم بس يا بحر، الوريث» وأخيرًا مسرحية «ورطة خريج».

سافر عام 1977 إلى لندن لتجهيز وإعداد مسرحية «رأس المملوك» وشاءت الاقدار أن ينتقل الى رحمة الله تعالى هناك في 9 اغسطس 1977 وتم تكريمه بإطلاق اسمه على مسرح كيفان وعقب الغزو الغاشم تم استبدال الاسم بـمسرح التحرير.

انضم المسعود إلى فرقة المسرح الشعبي وأسهم في تأسيسها وتولى مجلس إدارتها، كما قدم معها العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، حيث عمل مع روادها مثل عبدالرحمن الضويحي، وأحمد الصالح وغيرهما، كما تولى عدة مناصب إدارية في الفرقة وتميز بحبه للمسرح وتفانيه في العمل.

لكنه عمل أيضًا مع فرق أخرى وفمن الأدوار المميزة التي قدمها الراحل دوره في مسرحية «ضاع الديك» لفرقة مسرح الخليج العربي التي أخرجها الفنان الراحل صقر الرشود وجمعت عددا من الفنانين وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

